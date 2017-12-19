النمو العالمي يتسارع وسط مؤشرات على أزمة ديون جديدة

باريس (أ ف ب)

بعد حوالي عشر سنوات على كارثة إفلاس مصرف ليمان براذرز، ترجح التوقعات أن يتواصل نمو الاقتصاد العالمي، الذي سجل هذه السنة (2017)، خلال العام 2018، لكن مخاطر أزمة ديون جديدة تلوح في الأفق.

وتشير جميع المؤشرات إلى تحسن الاقتصاد العالمي. ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن تستمر خلال العام المقبل واحدة من أطول دورات النمو التي شهدها هذا البلد في تاريخه. أما الدول الناشئة، فعاودت النهوض باقتصادها بعد التباطؤ الذي سجلته عام 2014، حيث تلعب الصين دور المحرك فيما قوى اقتصادية كبيرة مثل البرازيل تخرج من الانكماش، وأخيراً، عادت منطقة اليورو التي كانت آخر منطقة تنضم إلى قطار النمو، لتسجيل انتعاش قوي.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، مبديا ارتياحه «إن الأزمة التي حلت بقارتنا باتت خلفنا وهذا النمو يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الوضع مستديم». ويتوقع صندوق النقد الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي نمواً عالمياً بنسبة 3.7% العام المقبل، وقد استعادت المنظمتان تفاؤلًا نادراً ما ظهر منذ حوالى عشر سنوات، في تباين مع أجواء التشاؤم المخيمة قبل نحو سنة إثر التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة بناء على برنامج حمائي.

غير أن المؤسسات الدولية تسارع إلى التخفيف من الحماسة العامة وتدعو مختلف الدول إلى اغتنام «الظروف المؤاتية من أجل إصلاح أوضاعها»، وهو ما رددته مراراً المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد. وتشير هذه الدعوات إلى أن الوقت حان لتطبيق الإصلاحات التي تسمح بمقاومة أي عواصف في المستقبل.