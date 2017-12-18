«العالمية للجو جيتسو» تحتفي بـ 10 سنوات على انطلاقتها

أبوظبي (الاتحاد)

كشف اتحاد الجو جيتسو النقاب عن الموعد النهائي لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين وملامح الفعاليات التي ستقام على هامشها، وأعلن أن النسخة العاشرة من البطولة ستقام من 16 إلى 28 أبريل المقبل في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، على أن تقام احتفالية «جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو» في 29 من أبريل لتكريم أفضل المواهب والمؤسسات في اللعبة، وفتح أمس باب التسجيل للمشاركة في البطولة.

وتواكب الفعالية مبادرات خاصة احتفاء بمرور 10 سنوات على انطلاقتها، وتتضمن المنافسات مهرجان أبوظبي العالمي وبطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة، ثم بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، بمشاركة أبرز أبطال العالم في مختلف الفئات، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام على هامش البطولة والتي سوف تتخذ طابعاً عالمياً لتقديم تجربة فريدة ومشوقة لكل شرائح المجتمع، وخاصةً الأسر والعائلات منهم.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنه سيتم ربط البطولة بمبادرة «عام زايد» بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، ومن المنتظر أن يقام على هامشها العديد من المبادرات المجتمعية والخيرية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، كما سيقام عدد من ورش العمل الرياضية والصحية والتعليمية والثقافية.

أما عن الترويج للبطولة، فقد أكدت اللجنة المنظمة أن البطولة ستسبقها عروض ترويجية في حملة إعلامية تجوب كل إمارات الدولة لنشر ثقافة هذه الرياضة التي ترتبط بالكثير من القيم، من بينها الانضباط والشجاعة، والصبر والتحمل، والقيادة، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، والعمل بروح الفريق، وكل هذه المبادئ تسهم في بناء جيل قوي، وهو الشعار الذي يتبناه الاتحاد منذ تأسيسه.

وأعلن الاتحاد أنه سيتم طرح استراتيجيته الجديدة في السنوات الخمس المقبلة خلال البطولة، وأهم الأهداف والأولويات التي يتم العمل من أجل تحقيقها، بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في تطبيق الاستراتيجية الأخيرة في مواعيد أسرع مما كان مخططاً لها، سواء في نشر اللعبة وثقافتها، أو في صناعة الأبطال وتحقيق الإنجازات العالمية والقارية التي لفتت كل الأنظار.