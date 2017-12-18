«البرية» يتصدر اليوم الأول بـ 8 ميداليات

أبوظبي (وام)

انطلقت فعاليات بطولة القوات المسلحة الثانية للجو جيتسو، ضمن أنشطة درع التفوق العام في الصالة المغطاة لمركز التربية الرياضية العسكري في أبوظبي، بمشاركة مختلف الوحدات العسكرية، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

وتأتي البطولة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى اللياقة البدنية لمختلف الرتب بالقوات المسلحة وتنمية روح التنافس والمثابرة في مختلف المسابقات والبطولات الرياضية، وفي إطار حرص قيادتنا الحكيمة على جعل قواتنا المسلحة على أعلى مستويات الكفاءة القتالية، من خلال الدعم والرعاية المستمرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للأنشطة الرياضية بغرض رفع اللياقة البدنية للضباط والرتب الأخرى وبث روح التنافس من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتم تخصيص منافساتها على مدار خمسة أيام، تضمن اليوم الأول لفئة العموم الأكبر من 30 عاماً للحزام الأبيض لجميع الأوزان، فيما تتوالى المنافسات في الأيام التالية لبقية الأحزمة والأوزان.

وفي نهاية منافسات اليوم الأول، أحرز فريق قيادة القوات البرية المركز الأول برصيد ثمانية ميداليات منها ذهبيتان.. وجاء في المركزين الثاني والثالث قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي ومديريات القيادة العامة والوحدات المستقلة.

وأسفرت نتائج البطولة في يومها الأول عن فوز يحيى البلوشي من قيادة القوات البرية بذهبية وزن 58 كجم، فيما فاز زميله علي محمد إبراهيم في وزن 62 كجم، كما فاز ثامر الشامسي من قيادة حرس الرئاسة في وزن 69 كجم.

وتمكن حميد البلوشي من قيادة القوات البرية من إحراز ذهبية وزن 77 كجم، وفي وزن 85 كجم تمكن طارق الكيومي من قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في إحراز الذهبية، وفي وزن 105 كجم أحرز الذهبية لهذا الوزن اللاعب راشد النقبي من مديريات القيادة العامة والوحدات المستقلة.

يذكر أن القوات المسلحة تحرص على رفع مستوى اللياقة البدنية للضباط والرتب الأخرى وتنمية روح التنافس والمثابرة من خلال تنظيم المسابقات والبطولات الرياضية المختلفة، واتضح من خلال البطولة حرص المشاركين في البطولة إلى ضرورة التأهل لبطولة محمد بن زايد آل نهيان، وكان حرصهم واضحاً من خلال المشاركة في البطولة.