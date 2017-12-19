توقعات بنمو قطاع التمويل الشخصي في الإمارات في ظل صعود «البيتكوين»

دبي (الاتحاد)

صممت شركة «هولبورن» للأصول المالية والاستثمارية، من خلال مكاتبها المتواجدة في دبي وأبوظبي، دورات خاصة مستقلة في كيفية الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، وذلك لتوفرها للمستثمرين والمهتمين خلال الربع الأول من العام المقبل. وصممت الشركة هذه الدورات في ظل ازدياد الاهتمام العالمي بتداول عملة البيتكوين الرقمية الجديدة، وبالتزامن مع شهود قطاع الاستثمارات والتمويل الشخصي في الإمارات حركة مستمرة مؤخراً للاستثمار في هذه العملة والحصول على المزيد من المعلومات والنصائح التي تساعد في اتخاذ هذه القرارات الاستثمارية في العملات النقدية الرقمية، أو ما يسمى «كريبتوكورنسي».

ومع عدم وجود لوائح تنظيمية في هذا القطاع، يصبح من الصعب على المقيمين في الدولة الاستثمار فيه وجعل عملة البيتكوين جزءاً من محفظتهم الاستثمارية، بنفس الطريقة التي يستثمرون بها عند شراء العملات التقليدية الأخرى، أو الأسهم من خلال شركات أو مستشاري الاستثمار.

وقال رياض أدامو، المدير التجاري العام لشركة «هولبورن» للأصول «احتل موضوع العملات الرقمية الجديدة وخصوصاً عملة البيتكوين العناوين الرئيسية حول العالم مؤخراً، وشهدنا زيادة كبيرة في كمية الاستفسارات من عملائنا والعديد من المقيمين في الإمارات الذين أبدوا رغبة شديدة في الحصول على معلومات حول كيفية الاستثمار بالعملات الرقمية والبيتكوين، ومعرفة الجدوى المالية منها».

وأضاف: «نظراً للطبيعة المختلفة والغير منظمة للعملات الرقمية، فإننا غير قادرين حالياً كما هو الحال مع جميع الشركات المالية الأخرى تقريباً على تقديم مشورة استثمارية محددة أو تسهيل تخصيص الأموال في هذا الاتجاه، ولهذا السبب وضعنا استراتيجية متكاملة تبدأ بالاستعانة بخبراء مستقلين لتقديم عدد من الندوات التعليمية، وستكون هذه الندوات متاحة لكل من عملاء هولبورن والمقيمين في الإمارات على حد سواء، وتهدف إلى توضيح أسواق العملات الرقمية والتقنية المعروفة بسلسلة السجلات المغلقة «بلوكتشاين»، ما يتيح لهم استخلاص استنتاجاتهم الخاصة واتخاذ قرارات مدروسة قبل الاستثمار، وهذا يعكس التزامنا في الشركة بتوفير كل وأحدث المعلومات عن الأسواق المالية». ويقوم غالبية المقيمين في الإمارات حالياً بشراء البيتكوين من خلال موقع على الإنترنت، ما يمكنهم من التحكم باستثمارهم من خلال تطبيق إلكتروني على هواتفهم الذكية أو الكمبيوتر المحمول، ومع الزيادة الأخيرة في أسعار شراء البيتكوين، حقق العديد منهم أرباحاً كبيرة من الاستثمار، ولكن المواقع الإلكترونية المختصة بالاستثمار بالبيتكوين، تحذر وبشكل واضح من الإتجار بالبيتكوين لأنها عملية غير منظمة بعد، لذا فهو يحمل مخاطرة أكبر من الاستثمارات الأخرى.