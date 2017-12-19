  • الثلاثاء 30 ربيع الأول 1439هـ - 19 ديسمبر 2017م

أحدث العربات من «تيسلا» وشركات عملاقة أخرى تشارك في الرحلة

قافلة السيارات الكهربائية تنطلق في رحلة جديدة حول الإمارات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تعود جلوبال إفرت (Global EVRT)، المنظمة العالمية التي تهدف إلى نشر التوعية حول المركبات الكهربائية و فوائدها، إلى الإمارات في الشهر المقبل لتخوض رحلة سيارات كهربائية جديدة على مسافة 1.217 كم عبر دولة الإمارات وسلطنة عمان، تستمر لمدة تسعة أيام من دون استخدام البترول نهائياً، عقب النجاح المبهر الذي حققته رحلة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العام الماضي.

وستنطلق قافلة السيارات الكهربائية لتعبر صحراء إمارة أبوظبي وإلى سواحل الإمارات الشمالية وصولاً إلى سلسلة جبال عمان، ومروراً بالعاصمة مسقط ومدينة صحار.

وتبدأ الرحلة في 18 يناير المقبل من العاصمة أبوظبي، وقبل التوجه إلى صحار ومسقط في عُمان سوف تتوقف السيارات الكهربائية لزيارة مدينة زايد. وفي طريق عودة القافلة من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات، سوف تتوجه في طريقها عبر باقي إمارات الدولة مروراً بإمارة الفجيرة ورأس الخيمة، ومن ثم إمارة أم القيوين وعجمان والشارقة وستتوقف في إمارة دبي التي ستكون محطتها النهائية.

ويتوقع أن تصل السيارات الكهربائية إلى مدينة دبي المستدامة بحلول 26 يناير، حيث تستضيف المدينة حفلاً خاصاً وترفيهي للترحيب بهذه المبادرة الخالية من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والاحتفال بالتنمية المستدامة، ما يوفر للجمهور العام فرصة التعرف على كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية من خلال تجربة قيادتها والمشاركة في حلقات العمل ولقاء الشركات العارضة لهذه التقنيات الحديثة والمبتكرة.

وتهدف رحلة السيارات الكهربائية إلى تسليط الضوء على أفضل ما توصلت إليه التقنيات الكهربائية في قطاع السيارات، وجاء تنظيم الرحلة هذا العام في إطار التشجيع على استخدامها. وتعتبر مثل هذه المبادرة خطوة جديدة نحو مستقبل مستدام خال من انبعاثات الكربون ومن أجل تحسين جودة الهواء والحفاظ على الموارد المائية واعتماد الطاقة النظيفة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 