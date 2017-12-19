قافلة السيارات الكهربائية تنطلق في رحلة جديدة حول الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تعود جلوبال إفرت (Global EVRT)، المنظمة العالمية التي تهدف إلى نشر التوعية حول المركبات الكهربائية و فوائدها، إلى الإمارات في الشهر المقبل لتخوض رحلة سيارات كهربائية جديدة على مسافة 1.217 كم عبر دولة الإمارات وسلطنة عمان، تستمر لمدة تسعة أيام من دون استخدام البترول نهائياً، عقب النجاح المبهر الذي حققته رحلة السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العام الماضي.

وستنطلق قافلة السيارات الكهربائية لتعبر صحراء إمارة أبوظبي وإلى سواحل الإمارات الشمالية وصولاً إلى سلسلة جبال عمان، ومروراً بالعاصمة مسقط ومدينة صحار.

وتبدأ الرحلة في 18 يناير المقبل من العاصمة أبوظبي، وقبل التوجه إلى صحار ومسقط في عُمان سوف تتوقف السيارات الكهربائية لزيارة مدينة زايد. وفي طريق عودة القافلة من سلطنة عمان إلى دولة الإمارات، سوف تتوجه في طريقها عبر باقي إمارات الدولة مروراً بإمارة الفجيرة ورأس الخيمة، ومن ثم إمارة أم القيوين وعجمان والشارقة وستتوقف في إمارة دبي التي ستكون محطتها النهائية.

ويتوقع أن تصل السيارات الكهربائية إلى مدينة دبي المستدامة بحلول 26 يناير، حيث تستضيف المدينة حفلاً خاصاً وترفيهي للترحيب بهذه المبادرة الخالية من انبعاث ثاني أكسيد الكربون والاحتفال بالتنمية المستدامة، ما يوفر للجمهور العام فرصة التعرف على كل ما يتعلق بالسيارات الكهربائية من خلال تجربة قيادتها والمشاركة في حلقات العمل ولقاء الشركات العارضة لهذه التقنيات الحديثة والمبتكرة.