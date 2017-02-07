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%31.5 حصة الدولة من تجارة اليابان مع دول الشرق الأوسط

92.7 مليار درهم.. حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان خلال 2016
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات واليابان، خلال العام 2016 نحو 92.75 مليار درهم (25.27 مليار دولار) مقارنةً مع نحو 118 مليار درهم (32 مليار دولار) في العام 2015 الماضي، وبانخفاض قدره 21.5%، وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، التي أظهرت نمواً في صادرات الدولة إلى اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة تزيد على 17.7%.

ووفقاً لإحصاءات الهيئة استحوذت دولة الإمارات على 31,5% من إجمالي قيمة تجارة اليابان مع بلدان منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2016 والمقدرة بنحو 294.5 مليار درهم (80.25 مليار دولار).

وأفادت البيانات بتصدُّر دولة الإمارات أسواق منطقة الشرق الأوسط بالنسبة إلى الصادرات اليابانية خلال العام 2016، حيث استحوذت الإمارات على أكثر من 36,7% من إجمالي الصادرات اليابانية إلى المنطقة والبالغة 79.82 مليار درهم (21.75 مليار دولار) بإجمالي واردات قدرها 29.29 مليار درهم (7.98 مليار دولار)، تلتها المملكة العربية السعودية بواردات قيمتها 18,35 مليار درهم (5.0 مليار دولار)، ثم سلطنة عُمان بواردات بقيمة 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار).

وأظهرت بيانات «جيترو»، انخفاض مستوى الصادرات الإماراتية إلى اليابان والتي تشمل المنتجات النفطية، وذلك خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2016، حيث سجلت 63.48 مليار درهم (27.39 مليار دولار) مقارنةً مع 86.3 مليار درهم (8.67 مليار دولار) خلال العام 2015.

وحافظت الإمارات على ميل الميزان التجاري بين البلدين لصالحها خلال 2016 بأكثر من 34 مليار درهم، أو ما يعادل (9.3 مليار دولار)، نتيجة الفارق الواسع بين صادرات الدولة إلى اليابان ووارداتها منها خلال هذه الفترة. ... المزيد
     
 

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