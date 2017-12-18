روضة السركال تفوز على تلا الناصر

الشارقة (الاتحاد)

وصلت منافسات النسخة الثامنة من بطولة كأس الشارقة الدولية للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، تحت رعاية الشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بمشاركة 100 لاعبة من 15 دولة حول العالم، إلى الجولة السادسة، وهو ما يعني اقتراب المنافسات من مرحلة العد التنازلي، خاصة أن ختام البطولة بعد غدٍ.

وفي تفاصيل المنافسات تمكنت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عائشة سرحان من مواصلة انتصاراتها في البطولة والفوز على الدولية رازان الشعيبي، وسبق لها الفوز على جوليا سوكوكو، لترفع رصيدها إلى النقطة الثالثة.

وفازت روضة السركال، لاعبة منتخبنا ونادي أبوظبي للشطرنج والحاصلة على بطولة العالم تحت 8 سنوات، على تلا الناصر، كما فازت عائشة سيف على اللاعبة دبيكانيير، وريم خليل على ياسمين علي لاعبة نادي دبي للشطرنج، وفازت أيضاً اللاعبة عبير علي على اللاعبة كانتر اليرابيتا، وتفوقت عوشة الشامي على شهد المزروعي، وفازت فاطمة الهابي على عائشة إحسان، فيما نجحت لطيفة الدرمكي في الفوز على ريان محمد علي.

وفازت اللاعبة زوزاليا آنا على مامدجاروفا توركان، وفازت تيستلينا كيت على فاكاينا الكسندر، فيما فاز جابويان سوانا على جيوفورجيان ماريا، وفازت زسكوبوسكا على فورير مابينا.

وقالت عائشة عبد الله الحوسني، مدير البطولة: «إن المنافسات تتواصل بقوتها وإثارتها مثلما كان متوقعاً لها منذ انطلاقة الحدث يوم الجمعة الماضي»، مشيرة إلى إلى أن ذروة المنافسات ستكون خلال اليومين المقبلين قبيل ختام البطولة.