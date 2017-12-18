«دي محبوب» يسجل أعلى معدل في الموسم بـ94.1 نقطة

الفجيرة (الاتحاد)

انتزع المهر «دي محبوب» لمربط دبي، الصدارة خلال فعاليات اليوم الرابع لبطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي، التي انطلقت الخميس الماضي، محققاً أعلى معدل من النقاط بلغ 94.1 نقطة، وهو الأعلى خلال هذا الموسم.

واكتسح «دي محبوب» ابن الفحل «دي مشاري» والفرس «جوليانا زاد» خيول القسم «و» في الشوط الخامس للأمهار عمر سنة، تلاه في المركز الثاني «ع ج ناهل» لطارق سعد الدين وحصل على 91.6 نقطة، وجاء في المركز الثالث «متعب الهواجر» لسعيد خميس الزحمي برصيد 91.3 نقطة.

واستهلت الفعاليات بالقسم «ب» من شوط الأمهار عمر سنة، وانتزع المركز الأول المهر «إيه زد أوزان» لعبد العزيز محمد المزروعي وحقق 92 نقطة، وجاء في المركز الثاني «جليل البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، فيما حل ثالثاً «مغوار الصافنات» لمربط الصافنات وحصل على 90 نقطة.

وحصد المهر «دي عسلي» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ج» وحصل على 91.6 نقطة، تلاه في المركز الثاني «الوعب ياس» لبخيت سعيد نوبي الكتبي الذي حقق 90.8 نقطة، وحل في المركز الثالث «معتصم الهواجر» ونال 90.3 نقطة.