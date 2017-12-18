«أسياد» لرئيس الدولة يحلق بلقب بطولة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حلق المهر القوي «أسياد» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف إيريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج أوشي، بلقب سباق بطولة أبوظبي المخصصة للأمهار والمهرات في سن ثلاث سنوات البالغ إجمالي جوائزه 180 ألف درهم، الذي أقيم أمس الأول، في الشوط الثالث والرئيس لمسافة 1600 متر، ضمن فعاليات السباق السادس لمضمار نادي أبوظبي للفروسية، الذي تألف من ستة أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتضمن الحفل سباقات كلاسيكو المهرات والأمهار، والجولة السادسة من كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبلغ إجمالي الجوائز المالية المرصودة للأشواط الستة 660 ألف درهم، وسجل الفارس البنمي فرناندو هارا ثلاثية رائعة «هاتريك» في الحفل.

وجاء فوز «أسياد» المنحدر من نسل «بيرننج ساند» بأسلوب كلاسيكي حيث بدأ السباق في الصفوف الخلفية قبل أن يتسلل ببراعة من بين الصفوف ويحقق انطلاقته القوية ليدخل في صراع مثير مع وصيفه «جوشوك» لإسطبلات العجبان، وانتهى التنافس المثير بتفوق «أسياد» بفارق أنف، فيما جاء ثالثة المهرة «إلسا دي بيبال»، وسجل البطل زمناً وقدره 1:45:26 دقيقة.

وقال الفارس أوشي: «قفز بصورة جيدة من البوابات ولكن بعد ذلك، على الفور، بدأ يتأرجح من كلا الجانبين، نظراً لعدم خبرته، وهذه كانت مجرد مشاركته الثانية».

وأضاف: «لكن بعد تلك البداية، اضطررت إلى أخذ وقتي، ولحسن الحظ، ظهرت الثغرات عندما كنت في حاجة إليها، وهو جواد جيد للمستقبل».