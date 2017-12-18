«المشرق» يحصد جائزة التميز المصرفي لخدمات الهاتف المحمول

دبي (الاتحاد)

حصل بنك المشرق على جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء، وذلك في حفل توزيع جوائز مؤتمر المصارف الرقمية، الذي استضافته مجلة جلوبال فايننس في لندن.

وتعد هذه الجائزة، تقديراً للتطور الذي حققه المشرق على تطبيق خدماته المصرفية عبر الهاتف المحمول «سناب»، وجهوده المتواصلة لتعزيز تجارب عملائه، من خلال القنوات الرقمية في السنوات الأخيرة.

وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «يعد الفوز بجائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء، اعترافاً عالمياً مرموقاً بجهود المشرق في مواكبة توقعات العملاء في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. يعمل المشرق باستمرار على تطوير استراتيجياته، وابتكار أحدث الإمكانات للخدمات المصرفية عبر الهاتف، لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة، والاستفادة من مزايا هذا المجال إلى أقصى حد ممكن».

وتأتي جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء بمثابة تكريم لاستراتيجية بنك المشرق الأولى المخصصة للهواتف المحمولة.

واختتم الغرير قائلاً: «لطالما كان الابتكار المستمر هو جوهر العمل في بنك المشرق على مدى السنوات الخمسين الماضية، بالإضافة إلى سعينا لقيادة تطوير منتجات وخدمات جديدة في جميع أنحاء القطاع المصرفي. وتعد جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء دليلاً على أن المشرق يواصل تقديم إرثه المتمثل في توفير منتجات وخدمات عالية الجودة لقاعدة استهلاكية رقمية سريعة التطور من العملاء».

وتعتبر تجربة المستخدم مفتاح نجاح بنك المشرق. فتطبيق «سناب» هو خير دليل على هذا، وذلك بفضل تصميمه البسيط والفريد. ولطالما سعى المشرق إلى تقديم خدمات مصرفية فريدة للهاتف المحمول واعتماد ميزات جديدة من شأنها تمكين العملاء مثل Quick PIN وTouch ID، وإرسال التنبيهات والتجارة الإلكترونية، وتقنية الاتصال قريب المدى وP2P، والسحب النقدي من دون بطاقة، والكثير غيرها من الخدمات.

وتأسست مجلة جلوبال فايننس في عام 1987، وتوزع في أكثر من 191 دولة، ومقرها في نيويورك، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. وتختار مجلة «جلوبال فايننس» بشكل منتظم أفضل البنوك، وغيرها من مزودي الخدمات المالية من حيث الأداء.