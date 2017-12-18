«المشرق» يحصد جائزة التميز المصرفي لخدمات الهاتف المحمول

دبي (الاتحاد)
حصل بنك المشرق على جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء، وذلك في حفل توزيع جوائز مؤتمر المصارف الرقمية، الذي استضافته مجلة جلوبال فايننس في لندن.
وتعد هذه الجائزة، تقديراً للتطور الذي حققه المشرق على تطبيق خدماته المصرفية عبر الهاتف المحمول «سناب»، وجهوده المتواصلة لتعزيز تجارب عملائه، من خلال القنوات الرقمية في السنوات الأخيرة.
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وتأتي جائزة أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف المحمول للعملاء بمثابة تكريم لاستراتيجية بنك المشرق الأولى المخصصة للهواتف المحمولة.
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وتعتبر تجربة المستخدم مفتاح نجاح بنك المشرق. فتطبيق «سناب» هو خير دليل على هذا، وذلك بفضل تصميمه البسيط والفريد. ولطالما سعى المشرق إلى تقديم خدمات مصرفية فريدة للهاتف المحمول واعتماد ميزات جديدة من شأنها تمكين العملاء مثل Quick PIN وTouch ID، وإرسال التنبيهات والتجارة الإلكترونية، وتقنية الاتصال قريب المدى وP2P، والسحب النقدي من دون بطاقة، والكثير غيرها من الخدمات.
وتأسست مجلة جلوبال فايننس في عام 1987، وتوزع في أكثر من 191 دولة، ومقرها في نيويورك، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم. وتختار مجلة «جلوبال فايننس» بشكل منتظم أفضل البنوك، وغيرها من مزودي الخدمات المالية من حيث الأداء.