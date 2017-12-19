صدور حكم لمصلحة «ضمان كابيتال» في نزاعها مع «أوجيه دبي»

دبي (الاتحاد)

حصلت شركة ضمان كابيتال للعقارات المحدودة على حكم قانوني مهم لمصلحتها في نزاعها القانوني مع «أوجيه دبي»، المقاول السابق الذي تم صرفه من مشروع إنشاء برج ضمان الذي تبلغ مساحته 3.2 مليون قدم مربعة في مركز دبي المالي العالمي.

وحكمت محكمة الاستئناف في دبي مؤخراً أن قرار التحكيم الذي حصلت عليه «أوجيه دبي» عام 2015 ضد شركة ضمان كابيتال للعقارات المحدودة يعد لاغياً وباطلاً. يذكر أنه تمَّ صرف «أوجيه دبي» من قبل الشركة المطورة لمشروع إنشاء البرج المكون من 60 طابقاً في عام 2010 لسبب إخلالها بعقد المقاولة.

وآل النظر في القضية إلى محاكم دبي تبعاً لحكم صادر عن الهيئة القضائية لمحاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي التي أسست للبت في تنازع الاختصاص بين محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي. وأصدرت محكمة الاستئناف في دبي حكمها في 11 أكتوبر 2017 لمصلحة الشركة المطورة، ضمان كابيتال للعقارات المحدودة؛ ما جعل التحكيم الصادر في 19 يوليو 2015 من قبل مركز دبي للتحكيم الدولي باطلاً ولاغياً. وتصبو ضمان كابيتال للعقارات المحدودة أن يزيل هذا الحكم العوائق القانونية على أصول برج ضمان، وبالتالي فتح المجال أمام الملاّك في البرج إصدار ملكياتهم العقارية حسب الأنظمة المعمول بها.