عمليات شراء «انتقائية» تدعم ارتفاع الأسهم المحلية

حاتم فاروق (أبوظبي)

واصلت مؤشرات الأسواق المالية المحلية مسيرة الصعود للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بعمليات شراء استهدفت عدداً من الأسهم المنتقاة والقيادية المدرجة، قامت بها المؤسسات والمحافظ بالتزامن مع وصول الأسعار لمستويات مغرية للشراء، فيما شهدت الدقائق الأخيرة من التعاملات ارتفاعاً تدريجياً في أحجام وقيم السيولة، ساهمت في تغيير اتجاه المؤشرات لتغلق مع نهاية الجلسة بالمنطقة الخضراء.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 583.3 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أكثر من 266.1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4357 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 71 شركة مدرجة، ارتفع منها 25 سهماً، وظلت أسعار 20 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بلغت نسبته 1.12% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 74.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1557 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق. أما مؤشر سوق دبي المالي، فقد تماسك أمام عمليات جني أرباح استهدف الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، وفي مقدمتها سهم «دريك أند سكل»، لينهي المؤشر العام للسوق تعاملات الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 0.17% ليغلق عند مستوى 3371 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 191.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 356.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2800 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 37 شركة مدرجة، ارتفع منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 12 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعليقاً على أداء الأسهم المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، قال إياد البريقي مدير عام شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسهم المحلية مازالت متأثرة بعمليات شراء انتقائي للجلسة الثانية على التوالي تستهدف الأسهم القيادية خصوصاً تلك الأسهم التي وصلت إلى أسعار مغرية وهو ما كان عاملاً مؤثراً في دخول المؤسسات والمحافظ للشراء للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة بالأسواق المالية المحلية.