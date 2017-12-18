«الأيقونة» يدخل التاريخ

ريو دي جانيرو (د ب أ)
أرسل بعض من لاعبي وأندية كرة القدم في العالم، رسائل شكر وامتنان للاعب البرازيلي كاكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما قرر نجم منتخب البرازيل السابق إعلان اعتزاله.
وكان نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، أحد الذين أرسلوا رسائل لكاكا، حيث قال عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: أهنئك على هذه المسيرة يا أخي، لقد كان فخراً لي أن أكون جزءاً من مسيرتك، إنك مثل أعلى بالنسبة لي.
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وجاء نادي ميلان الإيطالي، الذي قضى كاكا بين جدرانه أفضل لحظات مسيرته، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2007، على رأس الأندية التي هنأت النجم البرازيلي عبر «تويتر»، حيث قال: شكراً كاكا لأنك من أنصار ميلان دائماً.
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وكان أورلاندو سيتي الأميركي، آخر الأندية التي لعب لها كاكا قد وصف اللاعب في رسالة خاصة أيضاً بأنه «أسد أسطوري»، فيما وصفته رابطة أندية الدوري الإسباني بـ «الأسطورة».