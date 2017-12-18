«الأيقونة» يدخل التاريخ

ريو دي جانيرو (د ب أ)

أرسل بعض من لاعبي وأندية كرة القدم في العالم، رسائل شكر وامتنان للاعب البرازيلي كاكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما قرر نجم منتخب البرازيل السابق إعلان اعتزاله.

وكان نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، أحد الذين أرسلوا رسائل لكاكا، حيث قال عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: أهنئك على هذه المسيرة يا أخي، لقد كان فخراً لي أن أكون جزءاً من مسيرتك، إنك مثل أعلى بالنسبة لي.

من جانبه، قال البرازيلي الآخر باولو هنريكي جانسو، لاعب إشبيلية الإسباني، والذي كان زميلا لكاكا في ساو باولو: اللعب بجوار مثلي الأعلى كان فخراً كبيراً، كن سعيداً في هذه الفترة الجديدة من حياتك، فليباركك الرب دائماً.

وجاء نادي ميلان الإيطالي، الذي قضى كاكا بين جدرانه أفضل لحظات مسيرته، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2007، على رأس الأندية التي هنأت النجم البرازيلي عبر «تويتر»، حيث قال: شكراً كاكا لأنك من أنصار ميلان دائماً.

وبعث نادي ساو باولو البرازيلي، النادي الوحيد الذي لعب له كاكا في البرازيل برسالة تهنئة أيضاً عبر «تويتر»، وقال: «الأيقونات لا تعتزل عندما تترك اللعب ولكن تدخل التاريخ، بالإضافة إلى الأهداف والألقاب ما يبقى هو تراث من الإخلاص والاحترافية والحب، نشكرك، لأنك كنت جزءاً من لحظات خاصة، أبواب بيتك ستكون مفتوحة دائماً».

وكان أورلاندو سيتي الأميركي، آخر الأندية التي لعب لها كاكا قد وصف اللاعب في رسالة خاصة أيضاً بأنه «أسد أسطوري»، فيما وصفته رابطة أندية الدوري الإسباني بـ «الأسطورة».