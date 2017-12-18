بالفيديو.. صلاح ينافس أوباميانج وماني على «أفضل أفريقي»

القاهرة /‏‏‏ أكرا(د ب أ)

كشف الاتحاد الأفريقي، «كاف»، عن القائمة النهائية المختصرة للمرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017.

وجاء النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس القائمة المكونة من ثلاثة لاعبين، التي أعلن عنها كاف على موقعه الإلكتروني الرسمي، بجانب السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند الألماني. ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة في حفل ضخم يقيمه الكاف بالعاصمة الغانية أكرا في الرابع من يناير المقبل.

يعتبر صلاح أبرز المرشحين للحصول على الجائزة هذا العام، وتكرار إنجاز النجم محمود الخطيب، اللاعب المصري الوحيد الذي توج بالجائزة عام 1983، وذلك عقب قيادته منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا العام المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ 28 عاماً، بالإضافة لإنجازاته مع فريقي روما الإيطالي وليفربول الإنجليزي خلال العام الحالي.

وساهم صلاح في حصول فريق روما على المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، المؤهل مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال، عقب تسجيله 15 هدفاً وصناعته 13 هدفاً في 31 لعبها مع فريق العاصمة في المسابقة.