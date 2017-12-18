البارسا ينذر الريال بـ «الأربعة»

برشلونة (رويترز)
قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عقب فوز فريقه على ديبورتيفو لاكورونيا برباعية: «سنخوض مباراة الأسبوع المقبل أمام ريال بسعادة كبيرة، وأفضل طريقة للاستعداد لمباراة بهذا المستوى هو الفوز والشعور بالثقة».
وأضاف: «ستكون مباراة صعبة جداً أمام منافس قوي، ونحن متحمسون جداً لخوض اللقاء. لا أعتقد أن الفوز سيضمن لنا إحراز اللقب، لأن أتليتيكو يتأخر عنا بفارق 6 نقاط».
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وأصيب باكو ألكاسير مهاجم برشلونة في الشوط الأول، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة الريال، ويبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.
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