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الفوز على لاكورونيا يمنح «الكتالوني» سعادة كبيرة قبل الكلاسيكو

البارسا ينذر الريال بـ «الأربعة»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

برشلونة (رويترز)

قال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عقب فوز فريقه على ديبورتيفو لاكورونيا برباعية: «سنخوض مباراة الأسبوع المقبل أمام ريال بسعادة كبيرة، وأفضل طريقة للاستعداد لمباراة بهذا المستوى هو الفوز والشعور بالثقة».

وأضاف: «ستكون مباراة صعبة جداً أمام منافس قوي، ونحن متحمسون جداً لخوض اللقاء. لا أعتقد أن الفوز سيضمن لنا إحراز اللقب، لأن أتليتيكو يتأخر عنا بفارق 6 نقاط».

وتابع: «المؤكد أن الموسم لا يزال طويلاً جداً، ولا أحد يحرز اللقب في هذا الوقت من الموسم».

وأصيب باكو ألكاسير مهاجم برشلونة في الشوط الأول، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة الريال، ويبتعد عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

وثار جدل جديد بسبب عدم استخدام تكنولوجيا مراقبة خط المرمى أو الاستعانة بحكم الفيديو، بعدما سدد سواريز الكرة بشكل رائع من مدى قريب، وبدا أنها اجتازت خط المرمى قبل أن يبعدها الحارس مارتينيز. ... المزيد
     
 

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