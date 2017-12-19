«أراضي دبي» تختتم جولتها العقارية العالمية في لندن

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن ختام الجولة العقارية وورش العمل العالمية التي وصلت إلى كل من باكو وروسيا والمملكة المتحدة.

وكانت العاصمة البريطانية لندن المحطة الأخيرة للجولة العقارية، حيث كانت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري على رأس وفد الدائرة، وحضر انطلاق الجولة على مدار يومين خلفان المطروشي رئيس الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات، في لندن ونخبة من أبرز المطورين، وهم «بن غاطي»، و «الفطيم- دبي فستيفال سيتي»، و«سفن تايدز» و«بلوم».

وقالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «يأتي البريطانيون على قائمة أفضل خمس جنسيات إقبالاً على الاستثمار العقاري في دبي. وتستضيف المملكة الكثيرين من المستثمرين العرب والآسيويين، وهي موطن لعدد كبير من أثرياء العالم. وركزنا في هذا الحدث على شرح قوانين دبي العقارية القائمة على الحفاظ على حقوق المستثمرين وتوفير الخيارات المناسبة للاستثمارات العقارية، حيث إن دبي تمثل خيارًا رائعًا للمستثمرين العقاريين في المملكة المتحدة، لوجود نمط حياة فاخر، وبنية تحتية عالمية، وفرص استثمارية بأسعار معقولة وجذابة للغاية».

وأضافت: «إن العقارات في دبي تقدم عوائد استثمارية عالية، ويصلها أكثر من 14 مليون زائر، وسيرتفع هذا العدد إلى 20 مليون بحلول العام 2020. وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتسود فيها ثقافة عالمية ونمط حياة مدهش لأكثر من 200 جنسية، كما أن سوق دبي العقاري يواصل ازدهاره ونموه المستدام».