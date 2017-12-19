«أراضي دبي» تختتم جولتها العقارية العالمية في لندن

دبي (الاتحاد)
أعلن مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، الذراع الاستثمارية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن ختام الجولة العقارية وورش العمل العالمية التي وصلت إلى كل من باكو وروسيا والمملكة المتحدة.
وكانت العاصمة البريطانية لندن المحطة الأخيرة للجولة العقارية، حيث كانت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام، ورئيس مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري على رأس وفد الدائرة، وحضر انطلاق الجولة على مدار يومين خلفان المطروشي رئيس الشؤون الاقتصادية في سفارة الإمارات، في لندن ونخبة من أبرز المطورين، وهم «بن غاطي»، و «الفطيم- دبي فستيفال سيتي»، و«سفن تايدز» و«بلوم».
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وأضافت: «إن العقارات في دبي تقدم عوائد استثمارية عالية، ويصلها أكثر من 14 مليون زائر، وسيرتفع هذا العدد إلى 20 مليون بحلول العام 2020. وتتمتع الإمارة بموقع استراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتسود فيها ثقافة عالمية ونمط حياة مدهش لأكثر من 200 جنسية، كما أن سوق دبي العقاري يواصل ازدهاره ونموه المستدام».