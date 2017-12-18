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الهلال يسقط في اختبار الفيحاء
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

الرياض (د ب أ)

ألحق فريق الفيحاء الخسارة الأولى بفريق الهلال في الدوري السعودي، بعدما تغلب عليه 2 /‏‏‏ 1 خلال المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات المرحلة الـ 14 من المسابقة، وكانت الخسارة الأخيرة للهلال أمام الاتحاد بهدفين في 27 أكتوبر من العام الماضي، ليظل «الزعيم» بلا هزيمة علي مدار 14 شهراً.

وتقدم الفيحاء بهدف سجله روني فرنانديز، وتعادل ياسر الشهراني للهلال، قبل أن سجل دانيلو مورينو أسبريلا الهدف الثاني للفيحاء.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الهلال عند 27 نقطة في المركز الثاني.

الخسارة هي الأولى للهلال الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، هذا الموسم، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 3، فيما يعد هذا الفوز هو الرابع للفيحاء هذا الموسم مقابل الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 4.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وسرعان ما سيطر الهلال على مجرياته، معتمداً على التمريرات القصيرة وتحركات الرباعي عمر خريبين وجيلمين ريفاس ونواف العابد وسلمان الفرج. ... المزيد
     
 

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