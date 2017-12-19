إنجاز المرحلة الأولى من «رويال بيرلس» نهاية 2019

يوسف العربي (دبي)

تنجز شركة «أورينتال بيرلز» للتطوير العقاري المرحلة الأولى من مشروع «رويال بيرلس»، وتضم 1565 وحدة سكنية بمنطقة «ند الشبا» في دبي بقيمة 2.5 مليار درهم بحلول شهر نوفمبر 2019، بحسب طارق جرار، نائب رئيس المبيعات والتسويق في الشركة.

وقال جرار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس إن الشركة أنجزت 10% من المرحلة الأولى من بناء مشروع «رويال بيرلس»، وتتضمن استكمال أساسات 12 برجاً، مشيراً أنه سيتم طرح المناقصة العامة لهذه المرحلة خلال شهر يناير المقبل. وأضاف جرار، أن القيمة الإجمالية لمشروع «رويال بيرلس» تبلغ نحو 21 مليار درهم موزعة على ثلاث مراحل إنشائية متتالية بحيث تقوم الشركة بتسليم 8000 وحدة سكنية بحلول العام 2022. ورداً على سؤال حول سبل توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، قال جرار إن الشركة ستعتمد على رافدين أساسيين هما التمويلات الذاتية مستفيدة من مستويات السيولة المالية المرتفعة التي تتمتع بها المجموعة الأم التي تتخذ من هونج كونج مقراً لها بالإضافة إلى التدفقات المالية من مبيعات المشروع.

وقال إن الشركة ستعتمد بشكل رئيس على قاعدة عملائها في الصين والمتوقع استحواذهم على نحو 20% من مبيعات المشروع بالإضافة إلى المستثمرين من الدول العربية مع فتح أسواق جديدة في العديد من الدول الأوروبية والأميركتين.

وتبلغ مساحة مشروع «رويال بيرلس» 4.6 مليون قدم مربعة يضم ما يقرب من 8000 وحدة سكنية من غرفة وصالة إلى أربع غرف وصالة يمكن اقتناؤها بنظام التملك الحر ويقع المجمع في ند الشبا بمنطقة ميدان، وتم تصميمه بدقة ليقدم مساحات معيشة فائقة، محاطة بمساحات خضراء تتخللها مرافق التسلية والترفيه ويُعد المشروع واحة من الصفاء، ويتميز بموقعه المناسب بالقرب من المراكز التجارية والمالية والترفيهية في المدينة.

وقال جرار، إنه سيتم تزويد الوحدات السكنية عند اكتمالها بخدمات الأتمتة المنزلية والأمن الذكي وإدارة المرافق المتصلة بالشبكة، لافتاً إلى أنه تم تصميم مشروع «رويال بيرلس» بشكل مبتكر لتوفير أفضل خيارات نمط الحياة الراقية، وذلك في الأجواء الأنيقة وصديقة البيئة لند الشبا. ومن المقرر أن يكتمل بناء المشروع بحلول العام 2022، ويقع رويال بيرلس في فليجة من المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء، وهو عبارة عن ملاذ سكني بالقرب من منطقة ميدان في ند الشبا، كما يرتبط المشروع أيضاً بأربعة شوارع رئيسة هي شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع العين، وشارع الخيل وشارع الإمارات. وتم تزويد المشروع بالعديد من المرافق الترفيهية لتوفير جميع وسائل الراحة على مستوى المجمع الذكي، وذلك من خلال تلبية احتياجات الحياة المعاصرة بالمعايير العالمية مع وجود مركز المجمع الفريد والعصري جداً، تحيط به تركيبات المياه الجذابة، ومتنزه بمناظر طبيعية خلابة وسوف يتمتع السكان والزوار على حد سواء بتشكيلة واسعة من عناصر الجذب الحديثة والعروض الترفيهية بما في ذلك المقاهي والمطاعم ومسرح خاص ومركز الرعاية النهارية، قاعة متعددة الوظائف، سبا، صالون، صالة بولينغ، ملاعب الاسكواش إضافة إلى مركز ضخم للياقة البدنية.