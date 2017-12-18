«السيتي» ينقل «حلم الثلاثية» إلى كأس الرابطة

لندن (أ ف ب)

يقف ليستر سيتي عقبة بين مانشستر سيتي وحلم إحراز الثلاثية المحلية هذا الموسم، وذلك عندما يستضيف فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا اليوم، في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وينتقل السيتي متصدر ترتيب الدوري الممتاز، بفارق 11 نقطة عن ملاحقه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، بعد فوزه في مبارياته الـ16 الأخيرة «إنجاز قياسي»، طامحاً ببلوغ نصف نهائي مسابقة كروية للمرة الثانية فقط بقيادة جوارديولا الذي وصل إلى استاد الاتحاد في صيف 2016.

وانتهى مشوار السيتي في نصف نهائي كأس إنجلترا على يد أرسنال في أبريل الماضي، إلا أن «البلومون» يقدم مستوى لافتاً هذا الموسم، وسط ترجيحات بأنهم حسموا عملياً لقب الدوري. ويبدو الفريق الأزرق أمام فرصة للذهاب حتى النهاية في مختلف المسابقات محلياً، وحتى دوري الأبطال الذي بلغ دوره الثاني، حيث سيواجه بازل السويسري.

ومن غير المرجح أن يتمكن ليستر بطل الدوري موسم 2015-2016، وعلى رغم تحسن نتائجه بقيادة مدربه الفرنسي الجديد كلود بوييل، من تكرار سيناريو الزيارة الأولى لجوارديولا إلى ملعب «كينج باور ستاديوم»، حين خسر وفريقه بنتيجة قاسية 2-4، قبل أن يرد اعتباره في 18 نوفمبر الماضي «ضمن المرحلة 12 من الدوري»، حين عاد السيتي منتصراً من ملعب منافسه 2-صفر.