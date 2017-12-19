«ساكسو بنك» يؤكد مكانة دبي المتميزة لعملياته التشغيلية

دبي (الاتحاد)

بعد ارتفاع مكاسبه بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2017، أكد «ساكسو بنك» المتخصص الرائد في الاستثمار وتداول الأصول المتعددة عبر الإنترنت، على مكانة دبي وأدائها رفيع المستوى باعتبارها المركز الإقليمي لعملياته التشغيلية.

وارتفع معدل النمو السنوي لأرباح «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبةٍ فاقت العشرات، مما عزز من مكانة المنطقة في المرتبة الثالثة بين أكثر العمليات التشغيلية ربحية هذا العام للشركة، ودفع ماريو كامارا، رئيس «ساكسو بنك» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق توقعات «متفائلة» إزاء تحقيق مزيد من النمو في عام 2018 – حيث يعتزم «ساكسو بنك» طرح سلسلة من البرامج الجديدة لمواصلة تنويع قاعدة عملائه. وبهذا الصدد، قال كامارا: «أبدى العديد من المستثمرين الجدد اهتماماً واضحاً بالتداول في الأسواق المالية الدولية خلال الربع الأخير من عام 2017 – ونتوقع استمرار هذا التوجه في عام 2018، حيث يرتفع تفاؤل المنطقة الزاخرة بالإمكانات حيال الاستثمارات الخارجية. وينصبّ تركيزنا على ثلاثة مجالات رئيسية هي تلبية احتياجات السيدات فيما يتعلق بالتمويل والتقنية المالية، وإمكانية الوصول وسهولة الاستخدام بالنسبة للمستثمرين الجدد، فضلاً عن دعم رجال الأعمال للحفاظ على الثروة».

وبهدف تمكين المستثمرين ذوي الملاءة العالية ومديري الأصول من الحفاظ على الثروة وتنميتها، رسخت استراتيجية «ساكسو بنك» العالمية لإضفاء الطابع الديمقراطي على مشهد التداولات عبر الإنترنت جذورها في المنطقة.