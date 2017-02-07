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مدير عام فينترسهال في الشرق الأوسط لـ «الاتحاد»:

تطوير ميناء مغرق يخفض تكلفة إنتاج الغاز الحامض 10 ملايين دولار
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

حوار: حسونة الطيب

تطور شركة فينترسهال الألمانية حالياً مرفق إمداد بميناء مغرّق للغاز الحامض الذي سيتم إنتاجه من حقل الشويهات خلال السنوات المقبلة، ما يؤدي إلى حفض كلف الإنتاج لكل بئر من الحقل بنحو 10 ملايين دولار سنوياً، بحسب، أوفه زالغة مدير عام الشرق الأوسط في الشركة.

وقال زالغة في حوار مع «الاتحاد»: «باستخدام ميناء «مغرّق» القريب، وبناء مرافق الإمداد، ستُقلل «فينترسهال» من وقت إبحار سفن الإمداد بشكل ملحوظ، ما يتيح للفريق العمل بسفينة إمداد واحدة بدلاً من اثنتين»، كما أن إمكانية تغيير الطاقم في السفينة تخفض أيضاً المتطلبات الباهظة لتحليق طائرات الهليكوبتر».

وأَضاف: «يتمتع ميناء مغرّق بموقع جيد لإمداد العمليات البحرية في المنطقة الغربية بأكملها ومن خلال بناء أول قاعدة إمداد للتنقيب والإنتاج تسهم فينترسهال في بنية تحتية مهمة، وتعطي بالتالي دفعة اقتصادية للمنطقة».

وأكد زالغة، أن الشركة وبعد النجاح الذي حققته في قطاع الغاز الحامض، تخطط للمشاركة في استكشاف وإنتاج النفط، بجانب تحسين كفاءة الإنتاج أيضاً، وتعتمد مقدرة الشركة لتنفيذ ذلك، على أنها جزء من «باسف» الشركة الأم، ما يؤهلها للجمع بين النفط والغاز بكفاءة كبيرة مدعومة بالخبرة في مجال البحوث الكيميائية. وقال: «نقدم هذا المزيج لأبوظبي للاستفادة من تحسين وتعزيز استخراج النفط من الحقول في أبوظبي، وهذه ليست خدمة منا، بل تنبع من الشراكة في الأصول النفطية، ورغم توجه الإمارات نحو تنويع مصادر اقتصادها، فيظل النفط يلعب دوراً مهماً. نتطلع لإنتاج النفط في الإمارة، لتقديم شيء مختلف عن منافسينا من خلال إضافة قيمة حقيقية».

وتابع: «لأول مرة في أبوظبي، قررت فينترسهال، بناء محطة داخل ميناء مغرق في المنطقة الغربية بالقرب من حقل الشويهات، لتقليل مسافات النقل، وبالتالي التكلفة التي تصل لنحو 10 ملايين دولار، مقابل البئر الواحدة، كما يساعد تطوير الميناء في توفير الوظائف للمنطقة، خاصة أنه يتطلع لأن يصبح أكثر حركة في المستقبل»، كما تبحث الشركة، عن وسائل لتحسين التكاليف اللوجستية باستخدام هذا الميناء. وتابع: «في الماضي، كان الاعتماد على موانئ صناعية، مثل مصفح لأنشطة التنقيب والإنتاج في المنطقة، وباستخدام ميناء مغرق بدلاً منها وبناء مرافق الإمداد، يمكن خفض وقت إبحار سفن الإمداد، ما يمكّن من استخدام سفينة واحدة بدلاً من اثنتين، كما تسهم إمكانية تغيير طاقم السفينة، في خفض المتطلبات الباهظة لتحليق طائرات الهليوكوبتر». ... المزيد
     
 

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