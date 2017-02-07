تطوير ميناء مغرق يخفض تكلفة إنتاج الغاز الحامض 10 ملايين دولار

حوار: حسونة الطيب

تطور شركة فينترسهال الألمانية حالياً مرفق إمداد بميناء مغرّق للغاز الحامض الذي سيتم إنتاجه من حقل الشويهات خلال السنوات المقبلة، ما يؤدي إلى حفض كلف الإنتاج لكل بئر من الحقل بنحو 10 ملايين دولار سنوياً، بحسب، أوفه زالغة مدير عام الشرق الأوسط في الشركة.

وقال زالغة في حوار مع «الاتحاد»: «باستخدام ميناء «مغرّق» القريب، وبناء مرافق الإمداد، ستُقلل «فينترسهال» من وقت إبحار سفن الإمداد بشكل ملحوظ، ما يتيح للفريق العمل بسفينة إمداد واحدة بدلاً من اثنتين»، كما أن إمكانية تغيير الطاقم في السفينة تخفض أيضاً المتطلبات الباهظة لتحليق طائرات الهليكوبتر».

وأَضاف: «يتمتع ميناء مغرّق بموقع جيد لإمداد العمليات البحرية في المنطقة الغربية بأكملها ومن خلال بناء أول قاعدة إمداد للتنقيب والإنتاج تسهم فينترسهال في بنية تحتية مهمة، وتعطي بالتالي دفعة اقتصادية للمنطقة».

وأكد زالغة، أن الشركة وبعد النجاح الذي حققته في قطاع الغاز الحامض، تخطط للمشاركة في استكشاف وإنتاج النفط، بجانب تحسين كفاءة الإنتاج أيضاً، وتعتمد مقدرة الشركة لتنفيذ ذلك، على أنها جزء من «باسف» الشركة الأم، ما يؤهلها للجمع بين النفط والغاز بكفاءة كبيرة مدعومة بالخبرة في مجال البحوث الكيميائية. وقال: «نقدم هذا المزيج لأبوظبي للاستفادة من تحسين وتعزيز استخراج النفط من الحقول في أبوظبي، وهذه ليست خدمة منا، بل تنبع من الشراكة في الأصول النفطية، ورغم توجه الإمارات نحو تنويع مصادر اقتصادها، فيظل النفط يلعب دوراً مهماً. نتطلع لإنتاج النفط في الإمارة، لتقديم شيء مختلف عن منافسينا من خلال إضافة قيمة حقيقية».