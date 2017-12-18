اتحاد الكرة يُنظم دورة مدربات الكرة النسائية

دبي (الاتحاد)

دشنت الإدارة الفنية في اتحاد الكرة أمس، فعاليات دورة الاتحاد الدولي لمدربات كرة القدم النسائية، والتي تُقام في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، بمقر الاتحاد بالخوانيج، وبمشاركة 26 مدربة من الإمارات والسعودية والأردن وتونس، إلى جانب مشاركة لاعبات منتخبنا الوطني الأول للسيدات، وتُشرف على محاضرات الدورة، البلجيكية أني نيو محاضرة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

ورحب إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة، بأني نيو محاضرة الفيفا، والمدربات المشاركات في الدورة، وطالبهن بالاستزادة وتنمية خبراتهن الفنية والتدريبية، في إطار العمل على تطوير نشاط كرة قدم السيدات، والذي شهد طفرة وتقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية على الرغم من حداثة إدخال اللعبة.

وأكد النمر، أن اتحاد الكرة يمتلك كل عناصر ومقومات النجاح التي تجعله قادراً على تنظيم واستضافة الدورات التدريبية التي يُشرف عليها الاتحادان الآسيوي والدولي، في سبيل تطوير نشاط الكرة النسائية، مُشيداً، بالدعم الذي تحظى به كرة القدم للسيدات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ،وحرصه على تنظيم الدورات التطويرية للمدربات، التي من شأنها أن تعمل على زيادة المعلومات والنواحي الفنية للمدربات الوطنيات.

وتندرج الدورة ضمن برامج دعم الفيفا للاتحاد الإماراتي لتطوير كرة القدم للسيدات، وتهدف إلى إعداد المدربات اللاتي سوف يشرفن على تدريب الفتيات في مراكز التدريب التابعة للجنة كرة القدم للسيدات.

ويأتي تنظيم الدورة بالتعاون بين لجنة كرة السيدات وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.