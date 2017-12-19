«بورياليس» تجدد دعمها لمؤسسات تعليمية وإنسانية إماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بورياليس المتخصصة في توفير الحلول المبتكرة في مجالات منتجات البولي أولفينات والمواد الكيماوية القاعدية والأسمدة عن خطتها السنوية لدعم المنظمات الاجتماعية الرائدة في دولة الإمارات، حيث سيتم تقديم الدعم عبر الصندوق الاجتماعي لشركة بورياليس الذي تأسس في عام 2008 للمساهمة بشكل فعال في تعزيز تطور ورفاهية المجتمعات التي تعمل بها الشركة.

وتقوم شركة بورياليس بدعم عدد من المؤسسات الإماراتية بمبلغ إجمالي يصل إلى 3 ملايين درهم تقدمها إلى كل من مؤسسة الإمارات واتحاد الإمارات لرياضة المعاقين ومدارس الإمارات الوطنية.

وقد قام الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس «مارك غاريت» بتقديم شيكات الدعم لممثلي المؤسسات المعنية خلال حفل أقيم في أبوظبي في 18 ديسمبر 2017. وقال «مارك غاريت»، الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس: «ندرك تماماً أن الاستمرارية تعتبر أمراً حيوياً بالنسبة للعمل المهم الذي تقوم به تلك المؤسسات. ويسرنا أن نرى نتائج جهودنا السابقة في مختلف البرامج والأنشطة، لكن ما يلهمنا أكثر ويرضينا أننا نؤسس لعلاقات بناءة طويلة الأمد مع مؤسسات المجتمع الإماراتي وتعزيز مشاركتنا معهم».