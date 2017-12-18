كأس «مانشستر سيتي أبوظبي» تشهد إقبالاً كبيراً

أبوظبي (الاتحاد)

ترسم النسخة الثانية من بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي، ملامح مهرجان براعم كرة القدم والشباب الواعدين والراغبين بدخول المنافسة وإثبات قدراتهم وكفاءتهم، وتوفر البطولة لموسم 2018 فرصة لمشاركة الفرق والأكاديميات الرياضية القادمة من منطقة الخليج وجميع أنحاء العالم.

وبادرت العديد من الفرق من مختلف أنحاء دولة الإمارات وفرق أخرى قدمت من سريلانكا والبحرين بالتسجيل للمشاركة، منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل، وذلك بعد النجاح الفائق الذي شهدته البطولة في النسخة الأولى، لتعود بنسختها الثانية إلى أبوظبي وعلى مدار يومي 24 و25 مارس المقبل، لتقدم المتعة الحقيقية والأجواء المميزة والمنافسة.

وتسدل النسخة الثانية من بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي ستارها بالجائزة الكبرى وهي رحلة العمر إلى مانشستر سيتي، إذ سيحظى الفريق الفائز بفرصة التدرب واللعب على استاد الاتحاد، والتمتع بفرصة قضاء وقت في أكاديمية السيتي التي تضم المرافق الرياضية المستخدمة من الفريق رجال وسيدات السيتي.

وإلى جانب مباريات كرة القدم الحافلة بالتشويق، فإن الحدث الذي يقام على مدار يومين، يؤكد مكانة أبوظبي كوجهة سياحية مفضلة للزائرين، وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد للطيران وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة باعتبارهم الشركاء الرسميين في تنظيم البطولة.