«الخليج العربي» يتصدر التصنيف الآسيوي للدوريات

دبي (الاتحاد)

حافظ دوري الخليج العربي، على صدارته للدوريات المحلية في القارة الآسيوية للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2017، بعد أن احتل المركز الأول في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الآسيوي، 15 ديسمبر الجاري.

وسبق لدورينا تصدر التصنيف الآسيوي ثلاث مرات متتالية خلال العام الحالي، كان أولها في فبراير، ثم يونيو وبعدها في أكتوبر الماضي.

وتفوق «دورينا» في التصنيف الأخير على كبرى الدوريات الآسيوية برصيد 95.94 نقطة، وجاء الدوري الكوري في المركز الثاني بـ 87.48 نقطة، ثم الصين ثالثاً برصيد 86.671 نقطة، والسعودية رابعاً بـ 84.269 نقطة، فيما حل اليابان في المركز الخامس برصيد 83.464 نقطة.

وأعرب عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، عن فخره واعتزازه بما يحققه دورينا من تميز على المستوى الآسيوي، مشيراً إلى أن استمرار تربع دوري الخليج على العرش الآسيوي لأربع مرات متتالية خلال عام واحد، يضاعف من مسؤولية لجنة دوري المحترفين، ويحفزها على مواصلة مساعي التطوير وصولاً إلى تحقيق الريادة، والبقاء دائماً في المقدمة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرقم واحد هدفاً لها في كل المجالات.

وثمن رئيس لجنة دوري المحترفين، ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن حصول اللجنة على جائزة أفضل منظمة رياضية معترف بها من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حفل جوائز صناعة الرياضة الآسيوية بالعاصمة التايلاندية بانكوك في نوفمبر الماضي، إضافة إلى نيل جائزة الاتحاد الآسيوي لمشاريع تطوير الدوريات، في ديسمبر الجاري، مؤكداً أن ما تحقق ثمرة جهود مشتركة لكل أطراف منظومة دوري الخليج العربي، ونتاج طبيعي لتعاون اللجنة والأندية واتحاد الإمارات لكرة القدم والرعاة.

وتطرق الجنيبي إلى المشاركة المتميزة لنادي الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية، معتبراً ما حققه بطل دوري الخليج العربي، تأكيد على تطور دورينا من الناحية الفنية، لافتاً إلى أن الجزيرة قدم مستوى باهراً في مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا وحامل لقب بطولة كأس العالم للأندية، وأشاد رئيس لجنة دوري المحترفين بحصول ممثل دورينا على المركز الرابع الذي يعتبر أفضل مركز للفرق الإماراتية في هذه البطولة، متمنياً أن يكون الظهور الجيد للجزيرة، دافعاً للأندية الإماراتية لتحقيق نتائج أفضل في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.