«الخليج العربي» يتصدر التصنيف الآسيوي للدوريات

دبي (الاتحاد)
حافظ دوري الخليج العربي، على صدارته للدوريات المحلية في القارة الآسيوية للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2017، بعد أن احتل المركز الأول في التصنيف الذي أصدره الاتحاد الآسيوي، 15 ديسمبر الجاري.
وسبق لدورينا تصدر التصنيف الآسيوي ثلاث مرات متتالية خلال العام الحالي، كان أولها في فبراير، ثم يونيو وبعدها في أكتوبر الماضي.
|
وأعرب عبد الله ناصر الجنيبي، رئيس لجنة دوري المحترفين، عن فخره واعتزازه بما يحققه دورينا من تميز على المستوى الآسيوي، مشيراً إلى أن استمرار تربع دوري الخليج على العرش الآسيوي لأربع مرات متتالية خلال عام واحد، يضاعف من مسؤولية لجنة دوري المحترفين، ويحفزها على مواصلة مساعي التطوير وصولاً إلى تحقيق الريادة، والبقاء دائماً في المقدمة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع الرقم واحد هدفاً لها في كل المجالات.
|
وتطرق الجنيبي إلى المشاركة المتميزة لنادي الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية، معتبراً ما حققه بطل دوري الخليج العربي، تأكيد على تطور دورينا من الناحية الفنية، لافتاً إلى أن الجزيرة قدم مستوى باهراً في مواجهة ريال مدريد بطل أوروبا وحامل لقب بطولة كأس العالم للأندية، وأشاد رئيس لجنة دوري المحترفين بحصول ممثل دورينا على المركز الرابع الذي يعتبر أفضل مركز للفرق الإماراتية في هذه البطولة، متمنياً أن يكون الظهور الجيد للجزيرة، دافعاً للأندية الإماراتية لتحقيق نتائج أفضل في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.