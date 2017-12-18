اليوسف: الكويت قيادة وشعباً تقف لإنجاح الحدث الخليجي

دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أن اللجنة العليا المكلفة بالإشراف على تنظيم بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، تعمل بكامل طاقتها لضمان نجاح هذا التجمع الخليجي الذي يحظى بدعم أميري.

وقال الشيخ أحمد اليوسف إن اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، وتضم في عضويتها وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وقياديين في وزارات الدولة والديوان الأميري ومجلس الوزراء والاتحاد في اجتماعات مستمرة ودائمة لتذليل أي صعوبات تواجه عمل اللجان العاملة.

وأضاف أن وجود الوزيرين الصالح والروضان في اللجنة شكل دعماً كبيراً للاتحاد وسهل عمل اللجان العاملة، مما سيؤدي إلى نجاح البطولة تنظيمياً وإدارياً، مشيداً بحرص جميع الرياضيين في الاتحاد والأندية وكذلك مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية على خروج البطولة بأبهى صورة. وأشار اليوسف إلى أن التحضيرات لاستضافة هذا المحفل الرياضي بدأت فوراً رغم ضيق الوقت الذي شكل تحدياً لجميع أعضاء اللجنة، مؤكداً أن جميع الأمور سارت بشكل جيد بفضل تضافر الجهود من الجميع.

وحول استعدادات المنتخب الوطني الكويتي للبطولة، قال الشيخ أحمد اليوسف أن «الأزرق» سيسعى لتقديم أفضل مستوى له لإسعاد الجماهير الكويتية التي حرمت من متابعة فريقها لأكثر من عامين.

وثمن اليوسف الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لتدريبات المنتخب الوطني التي شكلت دافعاً كبيراً للاعبين وستسهم في ارتفاع معنوياتهم قبل خوضهم غمار البطولة.

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للبطولة، أكد أنها ستكون مميزة من قبل الناقل الرسمي للبطولة وهو تلفزيون الكويت ممثلاً في بالقناة الثالثة الرياضية، موضحاً أن أكثر من 20 قناة تلفزيونية وأكثر من 3000 إعلامي وصحفي سيقومون بتغطية أحداث البطولة.

وحول حفل تدشين البطولة، الذي سيقام على استاد جابر الدولي والمباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخبين الكويتي ونظيره السعودي، وعد اليوسف بأنه سيكون مميزاً، داعياً الجماهير إلى حضور فعاليات البطولة التي سيكون حضور مبارياتها مجاناً.