«جي إف إتش» تستحوذ على عقارين في شيكاغو بقيمة 150 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (جي إف إتش)، أمس، عن نجاح عملية الاستحواذ على استثمار جديد في الولايات المتحدة، والذي يضم عقارات مكاتب في ضواحي شيكاغو، في صفقة بلغت قيمتها 150 مليون دولار. تم توقيع هذه الصفقة بالشراكة مع شركة CrestLight Capital وLicoln Property. حيث تعتبر Lincoln Property واحدة من أكبر شركات إدارة العقارات في الولايات المتحدة، إذ تقوم بإدارة 356 مليون قدم مربعة، حيث تدير أصولاً بقيمة 30 مليار دولار.

وتعتبر العقارات المستحوذ عليها من الدرجة الأولى بين عقارات الضواحي في سوق شيكاغو، وهي تتألف من عقارين متوسطي الارتفاع مع طابقين لمواقف السيارات على مساحة 25 فداناً.

وقال التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس «سوق المكاتب في القطاع العقاري في الولايات المتحدة يقدم لنا تنوعاً إضافياً وانتشاراً للمجموعة ومستثمريها. هذه الصفقة هي استمرار لاستراتيجيتنا في الاستحواذ وتقديم فرص مميزة وذات عوائد مرتفعة لمستثمرينا».