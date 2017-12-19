70 % من الشركات الناشئة في دبي تستخدم حلول الحوسبة السحابية

دبي (الاتحاد)
تستخدم 70% من الشركات الناشئة في دبي حلول الحوسبة السحابية بشكل واسع، وبدأت 24% منها بالفعل بتطبيقها في بعض عملياتها، بينما ورد في التقرير أن 38% من الشركات تؤكد استعدادها لتبني هذه التقنية في المستقبل القريب، حسب ما كشفت سلطة واحة دبي للسيليكون في نتائج تقرير الحوسبة السحابية 2017، الذي أعدته بالشراكة مع شركتي «آي بي إم» و«تومسون رويترز»، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
ويقدم التقرير دراسة معمّقة لمستويات تبني الشركات الناشئة في دبي حلول الحوسبة السحابية، كما يوفر نتائج استبيان ضم أكثر من 100 شركة ناشئة، يتناول أبرز توجهات السوق الحالية في هذا المجال،
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وقال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون: «يأتي إطلاق التقرير تعبيراً عن حرص سلطة الواحة على المساهمة بفعالية في مؤشرات الأداء الوطنية الرئيسة، في إطار التوجه لللوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة».
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