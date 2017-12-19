70 % من الشركات الناشئة في دبي تستخدم حلول الحوسبة السحابية

دبي (الاتحاد)

تستخدم 70% من الشركات الناشئة في دبي حلول الحوسبة السحابية بشكل واسع، وبدأت 24% منها بالفعل بتطبيقها في بعض عملياتها، بينما ورد في التقرير أن 38% من الشركات تؤكد استعدادها لتبني هذه التقنية في المستقبل القريب، حسب ما كشفت سلطة واحة دبي للسيليكون في نتائج تقرير الحوسبة السحابية 2017، الذي أعدته بالشراكة مع شركتي «آي بي إم» و«تومسون رويترز»، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس، في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، والأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

ويقدم التقرير دراسة معمّقة لمستويات تبني الشركات الناشئة في دبي حلول الحوسبة السحابية، كما يوفر نتائج استبيان ضم أكثر من 100 شركة ناشئة، يتناول أبرز توجهات السوق الحالية في هذا المجال،

ومن بين أنواع خدمات الحوسبة السحابية الثلاث، اختار 76% من الشركات الناشئة تطبيقات البرمجة كخدمة (SaaS)، بينما يفضل 32% من الشركات استخدام المنصات البرمجية كخدمة والبنية التحتية كخدمة.

وقال وليام شابل، المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون: «يأتي إطلاق التقرير تعبيراً عن حرص سلطة الواحة على المساهمة بفعالية في مؤشرات الأداء الوطنية الرئيسة، في إطار التوجه لللوصول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة».

من جانبها، قالت تينا غانم، رئيسة منصة اكسيليريت المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في تومسون رويترز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يتزايد اعتماد الشركات الناشئة في دبي على الحوسبة السحابية، نظراّ لما تقدمه من مرونة وسرعة وقدرة على التوسع من اللحظة الأولى لإطلاق العمل».