إنجاز المرحلة الأولى من تطوير مرافق «سيتي سنتر مردف»

دبي (الاتحاد)

أنجزت «ماجد الفطيم»، لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، المرحلة الأولى من مشروع تطوير مرافق «سيتي سنتر مردف» باستثمار قدره 335 مليون درهم، وشملت المرحلة المنجَزة إضافة مواقف تستوعب 500 سيارة إضافية في منصة مواقف السيارات العُلوية الجديدة في الطابق الثالث.

ومن المتوقع إنجاز هذا المشروع مطلع عام 2018 وهو يندرج في إطار التزام «ماجد الفطيم» بالارتقاء بتجربة المتسوقين ومواكبة تطلعاتهم على امتداد وُجهات الحياة العصرية التابعة للشركة في الدولة.

وحرصاً على سلامة زوار «سيتي سنتر مردف»، تُطبَّق في مساحة المواقف الجديدة تدابير صارمة، منها ضبط السرعة والممرات الخاصة بالمشاة وتعزيز الرؤية الأفقية ودرجة الإنارة.

ويشمل المشروع أيضاً إدخال نظام مواقف السيارات الذكية الذي يسهّل على زوار «سيتي سنتر مردف» تحديد مواقف السيارات الشاغرة لحظة وصولهم، ومن ثم تحديد أماكن سياراتهم إلكترونياً عند مغادرتهم.