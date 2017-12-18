«الأبيض» إلى الكويت للمنافسة على اللقب الخليجي

وليد فاروق (دبي)

تغادر اليوم بعثة منتخبنا الوطني الأول متوجهة إلى الكويت للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 23»، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر منافساتها حتى الخامس من يناير المقبل، ويؤدي المنتخب اليوم مراناً صباحياً على الملعب الفرعي بنادي الوصل، قبل التوجه إلى مطار دبي الدولي في الخامسة مساء.

وتضم بعثة «الأبيض» 23 لاعباً، أعلن عنهم الجهاز الفني بقيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني أمس، وهم: فارس جمعة، محمد فوزي، علي مبخوت، أحمد الهاشمي (الجزيرة)، خميس إسماعيل، محمد مرزوق، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي)، خالد عيسى، محمد أحمد، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد عبدالرحمن، أحمد برمان، عمرعبدالرحمن، ريان يسلم (العين)، خليفة مبارك، محمود خميس (النصر)، محمد حسن الشامسي، محمد برغش (الوحدة)، سالم العزيزي، علي سالمين، سلطان المنذري (الوصل)، أحمد مال الله فيروز (الإمارات)، وخلت القائمة من اسم أحمد خليل لاعب الجزيرة.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الأولى، التي تضم معه منتخبات السعودية والكويت وعُمان، ومن المقرر أن يخوض منتخبنا أولى مبارياته أمام نظيره العماني يوم الجمعة المقبل، في ثاني مباريات البطولة خلال الجولة الافتتاحية.

من جانبه، عبر الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا عن رضاه عن المستوى الذي قدمه «الأبيض» خلال تجربته الوحيدة أمام نظيره العراقي، والتي جمعت بينهما مساء أمس الأول، وانتهت لمصلحة منتخبنا بهدف وحيد أحرزه أحمد مال الله أحد الوجوه الجديدة.