مجموعة جميرا تعتزم دخول 3 أسواق عالمية جديدة

دبي (الاتحاد)

تعتزم «مجموعة جميرا» التوسع في أنشطتها عام 2018 بدخول 3 أسواق عالمية جديدة، وكذلك افتتاح فنادق جديدة في الإمارات والصين. جاء ذلك خلال فعالية «ملتقى الشرق الأوسط» السنوية التي عقدتها المجموعة في فندق برج العرب بإمارة دبي، بحضور عدد من شركاء المجموعة والمعنيين، وبالتعاون مع «طيران الإمارات» و«دبي باركس آند ريزورتس» وشركة «رويال كاريبيان». وتشمل خطط التوسع الطموحة للمجموعة افتتاح 5 فنادق فاخرة على الأقل، إضافة إلى عملية تجديد وإعادة افتتاح فندق «جميرا بيتش» أواخر عام 2018 قبل الذكرى السنوية الـ21 لانطلاقته الأولى، وتضم قائمة الفنادق والمنتجعات الجديدة، «جميرا رويال سراي» في البحرين، وجميرا جزيرة السعديات في أبوظبي، وجميرا بالي في إندونيسيا، وجميرا نانجينغ في الصين، وجميرا مسقط باي في سلطنة عمان.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الأداء القوي الذي سجلته المجموعة خلال عام 2017، بنمو إجمالي نسبته 5% في عدد الحجوزات الفندقية و6% في إيرادات الغرف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحافظت المجموعة على معدلات إشغال سنوي ثابتة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، حيث وقفت دول مجلس التعاون الخليجي وراء حصة نسبتها 21% من الإشغال على مدار العام.

وقالت ليندا لويس، نائب المدير لإدارة المبيعات في مجموعة جميرا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمحيط الهادئ: «يأتي أداؤنا القوي خلال 2017 ليؤكد استراتيجية أعمالنا الطموحة وليعزز ثقتنا في قدرتنا على مواصلة مسيرتنا الناجحة في الأسواق الجديدة التي نعتزم دخولها عام 2018. ومن وجهة نظرنا، تكمن نقاط قوتنا في قدرتنا على فهم احتياجات عملائنا وتوفير أعلى مستويات الفخامة المستوحاة من كرم الضيافة العربي بما يقدم مثالاً فريداً يستقطب الزوار من أنحاء العالم كافة».

ويشار إلى أن فنادق ومنتجعات جميرا حصدت هذا العام أكثر من 75 جائزة مرموقة، من أبرزها، «أفضل شركة موظفة لعام 2017 في دولة الإمارات العربية المتحدة» من شركة استشارات الموارد البشرية «آيون هيويت»، إضافة إلى عدد من «جوائز السفر العالمية» بما فيها «العلامة التجارية الرائدة للفنادق الفاخرة في الشرق الأوسط 2017»، و«الفندق الرائد في العالم للاجتماعات والمؤتمرات 2017» لمدينة جميرا، و«جائزة أفضل سبا في العالم» لفندق «جميرا زعبيل سراي»، و«جائزة أفضل فندق فاخر في العالم 2017» لفندق برج العرب، و«أفضل فلل فندقية فاخرة على المحيط الهندي 2017» لمنتجع جميرا فيتافيلي، و«فندق الأعمال الرائد في الشرق الأوسط 2017» لفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة في الكويت. وبدوره، فاز فندق جميرا النسيم بجائزة «القائمة المختارة لأفضل فندق جديد على مستوى العالم» من «جوائز كوندي ناست ترافلر» لعام 2017، بينما حصل مطعم شنغهاي في فندق جميرا هيمالاياز على نجمة ميشلان المرموقة.