«أمنيات العقارية» توقع عقداً بنصف مليار درهم لتطوير مشروع على قناة دبي المائية

دبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة أمنيات العقارية، عقد تسهيلات ائتمانية مع مصرف عجمان، بقيمة 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، ويخصص هذا التمويل لمشروع متعدد الاستخدامات على قناة دبي المائية في الخليج التجاري. ويمثل المشروع تعاونًا مشتركًا ما بين «أمنيات العقارية»، ومجموعة «راشد الراشد» السعودية، وشركة «جنينا» لتطوير العقارات، إحدى شركات سعود كانو.

ومن المقرر اكتمال تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.34 مليار درهم (365 مليون دولار) بحلول عام 2020. ويتضمن المشروع فندقًا ومبنى سكنياً فاخراً ومحال تجارية. وسيتم الكشف عن التفاصيل كافة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي في مصرف عجمان: «تشتهر مجموعة أمنيات العقارية بمشاريعها الفريدة ذات المعايير العالمية، وخبرتها الهائلة في قطاعات الإسكان والضيافة والأعمال والتجزئة. ونحن في مصرف عجمان مسرورون لإطلاق هذا التعاون الذي يجعلنا جزءًا من مساهمات مجموعة أمنيات المتواصلة في قطاع العقارات في دولة الإمارات»، فيما قال مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي في مجموعة أمنيات العقارية: «تمكنت مجموعة أمنيات العقارية من إبعاد نفسها عن نطاق المنافسة عن طريق التركيز على المشاريع الفريدة من نوعها، والتي تتوافق مع رغبات المستثمرين المهتمين بالمشاريع المميزة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء الذين يتملكون الرؤية ذاتها».

وقال مارك فينكس، المدير العام في مجموعة أمنيات العقارية: «بدأت عمليات الإنشاء في الموقع، ونحن نستعد الآن للإعلان عن حضور علامة تجارية رائدة على مستوى العالم في مجال الضيافة ونمط الحياة، والتي ستحتل هذه المساحة في قلب منطقة مراسي على قناة دبي المائية»، فيما قال أكرم خان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في مصرف عجمان: «تتوافق التسهيلات الائتمانية مع أحكام الشريعة، وتمتد لفترة 5 أعوام، وبناء على سجل مجموعة أمنيات العقارية المتميز، فإننا على ثقة من أن المشروع سيسلم بنجاح في الوقت المحدد».

وتمتلك مجموعة أمنيات العقارية محفظة أعمال بقيمة تزيد على 23 مليار درهم، (6.2 مليار دولار).