«رواد» تختتم دورتين تدريبيتين حول إدارة المشاريع

الشارقة (الاتحاد)

أنهت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» دورتين تدريبيتين نفذتهما بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي بالشارقة، وحملت الدورة الأولى التي نفذتها بضاحية الرحمانية عنوان «ساعة خير» والدورة الثانية بضاحية واسط تحت عنوان «انطلق من هنا»، حيث استهدفت الدورتان المواطنين والمواطنات الراغبين في الاستثمار من أصحاب الأفكار الريادية وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف تأهيلهم وصقل مهاراتهم الشخصية وقدراتهم في إدارة المشروع وتطويره وتحقيق عوامل نجاحه وذلك ضمن خطتها التدريبية السنوية لعام 2017.

وتمثلت محاور الدورتين التي شارك فيهما 83 متدرباً ومتدربة في تعريفهم بمهارات إدارة المشاريع والتي نصت على كيفية إدراك المفاهيم الأساسية في إدارة المشاريع التي ستمكنهم من إدارة أعمالهم بفاعلية وكفاءة عالية إضافة إلى إتقان المهارات الأساسية اللازمة لإدارة المشروع خلال دورة حياته المختلفة والتعرف إلى الأدوات والتقنيات الحديثة في إدارة المشاريع وعلى كيفية تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممارسة العملية للتخطيط الزمني والمالي لها، والتعرف على أنواع العقود وآليات التعاقدات والإشراف عليها، فضلا عن توعيتهم بالمفاهيم والأساليب اللازمة لإدارة المشروع تسويقيا وماليا.