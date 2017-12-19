«الإمارات لمقاصة البيانات» ترعى ملتقى قادة المشغلين

دبي (الاتحاد)

أعلنت «غرفة الإمارات لمقاصة البيانات» عن رعايتها لفعاليات اللقاء الـ 15 لمجموعة مشغلي خدمات التجوال على مستوى العالم، التي أقيمت مؤخراً في دبي.

شهد اللقاء اجتماع قادة المشغلين المؤثرين في مجال صناعة التجوال الدولي، لمناقشة أحدث التطورات والتحركات المالية والتكنولوجية في المجال نفسه، كذلك مناقشة كيفية زيادة وإدارة تدفقات الإيرادات.

وعملت «غرفة الإمارات المقاصة للبيانات» على إنشاء العديد من المشاريع الناجحة، والتي تنصب في مجال تطوير وتحديث خدمات التجوال الدولي وجعلها متاحة وسهلة لجميع المشتركين، بما يتناسب مع احتياجات الاستخدام المتنوعة، وحرصاً على منح العملاء أفضل قيمة مقابل التكلفة. وقال ناصر سالم، المدير العام لغرفة الإمارات المقاصة للبيانات خلال اللقاء: «إن الغرفة حريصة دائماً، من خلال تبنيها لفعاليات التطور التكنولوجي والخدمات المالية المتنقلة، على أن توفر للأفراد والمؤسسات فرصة التعامل مع كبار مشغلي شبكات الهاتف النقال من أوروبا وأفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث وصل عدد المشغلين إلى 64 مشغلاً ضمن قوائمها حول العالم». وقال: «إن المؤسسة حريصة على أن توفر لعملائها من الأفراد ومؤسسات قطاع الأعمال خدمة تجوال دولي، تشمل خيارات مرنة، لتلبي احتياجاتهم المختلفة للاتصال بالأعمال والتواصل مع العائلة أثناء سفرهم لخارج الدولة، وذلك بإضافة مشغلين جدد إلى قائمتها».