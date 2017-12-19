60.5 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وهونج كونج

حسام عبدالنبي (دبي)

ارتفعت قيمة واردات هونج كونج من الإمارات خلال عام 2017 بواقع 2.5% على العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليار دولار (12.1 مليار درهم)، فيما بلغت قيمة صادرات هونج كونج إلى الدولة 13.2 مليار دولار (48.4 مليار درهم) بزيادة 3.9%، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 16.5 مليار دولار (60.5 مليار درهم) خلال عام 2017، حسب عبد العزيز ناصر، نائب مدير مجلس تنمية تجارة هونج كونج لمنطقة الشرق الأوسط، والذي أكد أن الدولة تعد الشريك التجاري الـ 17 الأكبر لهونج كونج والسوق الـ 17 الأكبر لإعادة الصادرات.

وأعلن ناصر، خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس تنمية تجارة هونج كونج لمنطقة الشرق الأوسط في دبي أمس، عن تنظيم سبعة معارض تجارية في هونج كونج مطلع العام المقبل، ستوفر منصات مثالية للتجار والموردين من الإمارات لتوسيع نطاق أعمالهم إلى أسواق جديدة، موضحاً أن قائمة هذه المعارض تضم معرض هونج كونج للدمى والألعاب (8 – 11 يناير)، ومعرض هونج كونج لمنتجات الأطفال (8 – 11 يناير)، ومعرض هونج كونج الدولي للقرطاسية (8 – 11 يناير)، بالإضافة إلى معرض هونج كونج الدولي للتراخيص التجارية (8 – 10 يناير)، وأسبوع هونج كونج لأزياء الخريف والشتاء (15- 18 يناير)، ومعرض هونج كونج الدولي للألماس والأحجار الكريمة واللآلئ (27 فبراير 3 مارس)، ومعرض هونج كونج الدولي للمجوهرات (1 – 5 مارس).

وأكد ناصر، أن المعارض التجارية الـ 30 التي نظمها مجلس تنمية التجارة خلال العام 2017 استقطبت أكثر من 36 ألف عارض و700 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، منوهاً بأن هونج كونج تتطلع قدماً للترحيب بالمزيد من الشركات الإماراتية لاستكشاف الفرص التجارية ودخول أسواق جديدة من خلال المعارض التي ينظمها المجلس والذي يحث جميع المشترين والموزعين وتجار التجزئة من الدولة للقدوم إلى هونج كونج للاستفادة من فرص التوريد.

وعن اختيار الإمارات للترويج للمعارض التي تقام في هونج كونج، أرجع ناصر، ذلك إلى ما تتمتع به الدولة وهونج كونج من علاقات تجارية ثنائية قوية تمتد لسنوات عدة وتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، وما تتميز به الدولة من مكانة تجارية كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، وكونها نقطة ارتكاز للشرق الأوسط وأفريقيا يمكن من خلالها الترويج والتعريف بالمعارض التي تنظم في هونج كونج.