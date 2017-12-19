«إينوك» تطلق تقريرها الأول لأداء الاستدامة

دبي (الاتحاد)

أطلقت مجموعة «اينوك» تقريرها الأول لأداء الاستدامة والذي يطرح أول مؤشر قياس لأداء الاستدامة على مستوى قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، بهدف تقييم ومراقبة أداء «اينوك» ضمن الركائز الرئيسة الثلاث للاستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويسلط التقرير الضوء على مبادرات اينوك للاستدامة والتي تتماشى في مضمونها وأهدافها مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية دبي 2021 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 واستراتيجية دبي للحد من انبعاثات الكربون 2021، في حين تواصل المجموعة توسعة نطاق عملياتها لمواكبة احتياجات الطاقة المحلية وبأسلوب مستدام خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتم إعداد التقرير تماشياً مع الجيل الرابع من المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) التي تمثل إطار العمل العالمي المعتمد لتقديم التقارير حول الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات، ويقيّم التقرير أداء الاستدامة لمجموعة «اينوك» بالاستناد إلى 19 مؤشراً رئيساً. وتم تحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية بناء على سلسلة من ورش العمل مع أبرز المعنيين الداخليين والخارجيين وتحويل نتائجها إلى مؤشر أداء الاستدامة في «اينوك» الذي يستند بدوره إلى معايير مؤشر «داو جونز» للاستدامة. ويسلط التقرير الضوء على عدد من مبادرات «اينوك» الاستراتيجية المنسجمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي تعتبر إطار عمل عالمياً لأهداف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة خلال السنوات الـ 15 المقبلة.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: «نحرص دائماً على تحسين أداء الاستدامة بشكل مستمر في عملياتنا، مما يعكس إدراكنا للتغيرات الإيجابية وقدرتنا على التكيف معها. وهو ما يبدو جلياً في قيامنا بإدخال مفهوم مؤشر قياس أداء الاستدامة في نظام تقويم أداء المجموعة في 2016. وعلى الرغم من أن التقرير الذي نكشف عنه هو أول تقاريرنا المتخصصة بهذا المجال، إلا أن تحسين أداء الاستدامة في عملياتنا لطالما كان أولوية رئيسة بالنسبة لنا، ومنذ سنوات عديدة. ونحن مستمرون في الارتقاء بعملياتنا بما يتخطى تزويد الطاقة إلى تحقيق قيمة مستدامة للمجموعة والشركاء والموظفين على حد سواء».