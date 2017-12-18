«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعها الـ14 في منطقة أبوهيل

دبي (الاتحاد)

افتتحت تعاونية الاتحاد، فرعها الـ14 في منطقة أبوهيل، بتكلفة 68.6 مليون درهم، بمساحة بناء 180 ألف قدم مربعة، يأتي ذلك في إطار خططها واستراتيجياتها للانتشار والتوسع، بما يسعد مساهمي ومتسوقي تعاونية الاتحاد. افتتح الفرع كل من مجر الدين مساعد مدير قطاع التجارة، وسهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق، ويعقوب البلوشي مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة، وشعيب الحمادي مدير قسم التسويق، وعدد من مديري الفروع والأقسام والموظفين.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: «تلتزم تعاونية الاتحاد بتوفير تجربة تسوق فريدة من نوعها، مع ضمان توفير أفضل المنتجات وأجودها بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن افتتاح فرع جديد يندرج ضمن أهداف التعاونية الاستراتيجية في الانتشار والنمو، بما يعود بالفائدة على المساهمين والمتسوقين.

وأضاف الفلاسي: «نهدف من خلال افتتاح فروع جديدة توفير كل ما يلزم لقاطني إمارة دبي من المنتجات المحلية والعالمية ذات المواصفات العالية والأسعار المناسبة للجميع»، مضيفاً: «إن التعاونية حريصة على تطبيق المعايير الهندسية والتصاميم المعمارية العالمية، لتتيح للمتسوق تجربة تسوق فريدة من نوعها ومريحة وسلسة».

ويتكون فرع أبو هيل من هايبر ماركت بمساحة نحو 60 ألف قدم مربعة، إضافة إلى 17 محلاً تجارياً، ونحو 200 موقف للسيارات، بهدف توفير خيارات تسوق واسعة لمرتادي الفرع، وتلبية متطلباتهم تحت سقف واحد.