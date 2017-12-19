بلحيف النعيمي ووزير الصناعة الهندي يبحثان التعاون

دبي (وام)

بحث معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسوريش برابوها وزير الصناعة والتجارة في جمهورية الهند والوفد المرافق، سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. واطلع الوفد، خلال اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة في دبي، على خطط تطوير قطاع البنية التحتية والموانئ في دولة الإمارات ومناقشة تبادل الخبرات في هذا المجال. وتسلم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي خلال اللقاء دعوة رسمية للحضور والمشاركة، وإلقاء كلمة رئيسية في المؤتمر اللوجيستي للموانئ الذي سيعقد في الهند خلال الفترة المقبلة بمشاركة عالمية كبيرة.

وأكد معالي النعيمي أهمية تبادل الخبرات المتعلقة بالبنية التحتية بمختلف محاورها، لما في لذلك من دور فعال في تعزيز العمل المؤسسي لكلا الجانبين. ولفت إلى أن زيارة الوفد الهندي تعكس الحرص المشترك لدى قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير علاقاتهما الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة، موضحاً أن هذه اللقاءات تعتبر تجسيداً لتوجه قيادة الإمارات التي تشدد دوماً على أهمية تعزيز العلاقات المشتركة مع الهند في مختلف المجالات. من جانبه، هنأ معالي وزير الصناعة والتجارة الهندي دولة الإمارات قيادة وشعباً بحصولها على عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية «IMO» ضمن الفئة «ب»، مشيداً بمكانة وسمعة الدولة عالمياً في مختلف المجالات ومنها مجال البنية التحتية والموانئ، وبما لمسه من تطور وتقدم على الصعدة كافة.