المنصوري يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع المالديف

فهد الأميري (دبي)

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أهمية تعزيز الشراكة مع المالديف، منوهاً بنمو التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي بنحو 12% إلى 130 مليون دولار، مقابل 115 مليون دولار في 2015.

قال معاليه، في كلمته أمام أعمال الدورة الرابعة من منتدى المالديف للاستثمار 2017 أمس في دبي: «إن النمو الملحوظ لحجم التبادل التجاري بين البلدين، يترجم الجهود المبذولة لتنمية الشراكة التجارية القائمة»، مؤكداً وجود فرص واسعة للوصول بهذه الأرقام إلى مستويات أكثر تقدماً، وذلك من خلال التركيز على تطوير شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المنصوري: «إن استضافة دبي لهذا المنتدى يتيح فرصة واعدة لمواصلة الزخم الراهن في علاقات التعاون، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وتسليط الضوء على القطاعات الأبرز لقيادة مرحلة جديدة من التعاون، وتنمية التبادل التجاري والاستثماري والسياحي، إلى مستويات تلبي طموحات وإمكانات البلدين الصديقين».

وأكد اهتمام الإمارات بتعزيز مستوى الشراكات مع المالديف في مجالات مثل التجارة والطيران والسياحة، وأيضاً تعزيز الاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية المتعلقة بقطاعات الضيافة والعقارات، وأيضاً في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي قطاعات تحتل أولوية على الأجندة التنموية للبلدين، كما أكد أهمية الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين، بشأن حماية الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال أمام المستثمرين من الجانبين.