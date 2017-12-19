مطار دبي الدولي الأفضل في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

تم اختيار مطار دبي الدولي، المطار المفضل في الشرق الأوسط ضمن جوائز مجلة كوندانست ترافلر واسعة الانتشار. وكان مطار دبي الدولي جنباً إلى جنب مع مطاري تشانجي وهونج كونج الدوليين، قد تم التصويت لهم كأفضل مطارات دولية، من قبل قراء «كوندانست ترافلر» في رحلات الترانزيت والتسهيلات المقدمة لهذه الفئة من المسافرين.

وقالت ‬انيتا ‬مهرا ‬نائب ‬النائب ‬الأول ‬للرئيس ‬للاتصال ‬والسمعة ‬المؤسسية ‬في ‬مطارات ‬دبي ‭»‬نحن ‬ممتنون ‬جداً ‬لعملائنا ‬للتصويت ‬لنا ‬المطار ‬المفضل ‬لديهم وهذا ‬التصويت ‬يعتبر ‬ثمرة ‬لجهودنا ‬الدؤوبة ‬للارتقاء ‬الدائم ‬بخدماتنا ‬وتعزيز ‬تجربة ال‬مسافرين»‬.

وقد تم التصويت لصالح مطار دبي الدولي من بين المطارات الدولية الأخرى، بناء على توفيره خدمات متميزة على مدار الساعة تشمل مجموعة واسعة من خيارات الطعام والشراب من قبل سلسلة دولية من المطاعم والمقاهي، عدا عن العروض الخاصة والمبادرات الترفيهية والثقافية والفنادق ومراكز الرياضة وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المسافر.

وتعتبر جوائز «كوندانست ترافلر» للقراء في الشرق الأوسط، من بين الجوائز السنوية الأكثر شهرة في المنطقة، وتكرمّ أفضل الأسماء في السفر الفاخر والضيافة.