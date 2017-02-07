الشعفار لهندسة الحديد تضاعف مرافقها في مجمع دبي الصناعي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الشعفار لهندسة الحديد «أسنت»، عزمها توسعة مرافقها الواقعة في مجمع دبي الصناعي، لتصبح (أسنت) إحدى أكبر شركات تصنيع الحديد في المنطقة، لتعزيز عمليات الشركة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وحالما يتم الانتهاء من مراحل تنفيذ المشروع بنهاية 2018، ستزيد «أسنت» قيمة إنتاجها السنوي بنحو 300 مليون درهم خلال أول عامين، إضافة إلى معدل نمو سنوي يتراوح بين 15 و20% خلال الأعوام اللاحقة. وسيشكل هذا النمو إضافة إلى مستويات النمو السنوية الحالية للشركة التي تتراوح بين 800 مليون درهم ومليار درهم.

ووفقاً لخطة التوسع، ستضيف «أسنت» بإضافة 4 مرافق جديدة تمتد على مساحة تتجاوز مليون و100 ألف قدم قدم مربع، لتصل بذلك المساحة الإجمالية القابلة للاستئجار إلى 2.4 مليون قدم مربعة. ومن المقرر أن تبدأ عمليات البناء في الربع الثاني من 2017، كما يُتوقع أن تصبح المنشآت الجديدة جاهزة للتشغيل بنهاية 2018.

وستستثمر «أسنت» 175 مليون درهم في بناء هذه المرافق، إضافة إلى 75 مليون درهم في المعدات والآلات. ويتوقع أن يعمل في موقع المنشأة 2,300 موظف، وسيقوم المصنع المتطور بتصنيع منتجات نهائية جاهزة للاستعمال ليتم تسليمها إلى العملاء المحليين، كما سيتم استخدام بعض هذه المرافق كمستودعات ومكاتب ولأغراض التخزين.

وقال عمرو علي أحمد، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة «أسنت»: «في ظل التوقعات بأن ينمو قطاع تصنيع الحديد في الإمارات بنحو 20% بحلول 2021، لا شك أن بناء مصنع أكبر يمكّننا من تعزيز مكانتنا والمساهمة في نمو هذا القطاع. كما سيساعدنا التوسع على تحقيق رؤيتنا بعيدة الأمد الرامية إلى توسعة حضورنا في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف: «لقد جاء قرارنا ببناء المنشأة في مجمع دبي الصناعي بفضل الشراكة المميزة التي نحظى بها مع المجمع الصناعي الرائد. ومن خلال تحسين الجودة والخدمات والإنتاجية، نهدف إلى جعل الإمارات دولة رائدة على صعيد المنتجات الصناعية في المنطقة».

من جانبه، قال سعود أبو الشوارب، الرئيس التنفيذي للعمليات، مجمع دبي الصناعي: «يسعدنا أن نشهد هذا التوسع الاستراتيجي لشركة (أسنت) ضمن مجمع دبي الصناعي، حيث ستسهم المرافق الجديدة في تعزيز النمو الصناعي والاستدامة»، مضيفاً: «لقد أصبحت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية وجهة واعدة جداً لقطاع تصنيع الحديد، وسيسهم هذا القطاع في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة».