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خلال الربع الأخير من 2016

زيادة مبيعات الذهب بالإمارات 15 ٪ إلى 10 أطنان

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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

يوسف العربي (دبي)

ارتفع حجم مبيعات الذهب في الإمارات بنسبة 14.7% خلال الربع الأخير من عام 2016 ليصل إلى 10.1 طن، مقابل 8.8 طن خلال الربع الثالث من العام ذاته، وفقاً لتقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، الذي كشف عن أن إجمالي حجم مبيعات الذهب في الدولة خلال العام الماضي بأكمله بلغ نحو 49 طنا.

وأوضح التقرير أن المجوهرات استحوذت على 86.1% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي، مسجلة نحو 8.7 طن مقابل 7.7 طن خلال الربع الثالث من العام ذاته، بنمو بلغت نسبته نحو 13%.

وبلغت حصة العملات الذهبية والأدوات الاستثمارية من إجمالي حجم المبيعات في السوق المحلية، خلال الربع الرابع من عام 2016، نحو 13.9% لتسجل حجم مبيعات بلغ 1.4 طن مقابل 1.1 طن في الربع الثالث من العام نفسه.

وفصلياً، سجلت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي مبيعات إجمالية من الذهب بلغ حجمها 16 طناً، توزعت بواقع 13.6 طن للمجوهرات، و2.4 طن للأدوات المالية والعملات الذهبية.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات الذهب في الكويت 3.6 طن في الربع الأخير 2016، تم توزيعها بواقع 3.4 طن للمجوهرات، ونحو 200 كيلوجرام الأدوات المالية والعملات الذهبية، فيما سجلت مصر حجم مبيعات بلغ 6.8 طن، منها 6 أطنان للمجوهرات، ونحو 800 كيلو للعملات الذهبية والأدوات الاستثمارية. ... المزيد
     
 

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