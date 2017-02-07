زيادة مبيعات الذهب بالإمارات 15 ٪ إلى 10 أطنان

يوسف العربي (دبي)

ارتفع حجم مبيعات الذهب في الإمارات بنسبة 14.7% خلال الربع الأخير من عام 2016 ليصل إلى 10.1 طن، مقابل 8.8 طن خلال الربع الثالث من العام ذاته، وفقاً لتقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي، الذي كشف عن أن إجمالي حجم مبيعات الذهب في الدولة خلال العام الماضي بأكمله بلغ نحو 49 طنا.

وأوضح التقرير أن المجوهرات استحوذت على 86.1% من إجمالي حجم مبيعات الذهب في الإمارات خلال الربع الأخير من العام الماضي، مسجلة نحو 8.7 طن مقابل 7.7 طن خلال الربع الثالث من العام ذاته، بنمو بلغت نسبته نحو 13%.

وبلغت حصة العملات الذهبية والأدوات الاستثمارية من إجمالي حجم المبيعات في السوق المحلية، خلال الربع الرابع من عام 2016، نحو 13.9% لتسجل حجم مبيعات بلغ 1.4 طن مقابل 1.1 طن في الربع الثالث من العام نفسه.

وفصلياً، سجلت المملكة العربية السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي مبيعات إجمالية من الذهب بلغ حجمها 16 طناً، توزعت بواقع 13.6 طن للمجوهرات، و2.4 طن للأدوات المالية والعملات الذهبية.