ضبط سيدة بتهمة قتل وتقطيع أوصال ابنتها

هونج كونج (د ب أ)

ذكرت شرطة هونج كونج، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تم القبض على امرأة في هونج كونج قامت بقتل وتقطيع أوصال ابنتها البالغة من العمر 12 عاماً.

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على المرأة البالغة من العمر 37 عاماً في منزلها ليل الأحد عقب تقارير عن نشوب نزاع.



وأضاف البيان أن الشرطة عثرت على «أجزاء بشرية» داخل الحمام بعد تفتيش المبنى. ولا يزال سبب الوفاة مجهولاً.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» أن الأسرة كانت تعيش في شقة مساحتها 60 قدماً مربعاً في منطقة مونج كوك.



وقال أحد الجيران للصحيفة إنه سمع «أصوات تقطيع» قادمة من الشقة بعد ظهر الأحد و«رائحة مطهر قوية».

يذكر أن جرائم العنف نادرة نسبياً في الإقليم الذي يقطنه ما يقرب من 5ر7 مليون نسمة، مع ارتكاب 18 جريمة قتل في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2017، وفقًا لإحصاءات الشرطة.