إطلاق الدورة الثانية من «رواد الأعمال الذكية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مكتب دبي الذكية الدورة الثانية من مسابقة «دبي لرواد الأعمال الذكية»، التي تهدف لإشراك رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مبادرات دبي الاستراتيجية، لاسيما فيما يتعلق بتبني التكنولوجيا المبتكرة وتحويل دبي إلى مدينة ذكية.

وقال هشام الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن دبي تسعى لأن تكون أكثر مدن العالم تميزاً في مجال الخدمات والمشاريع الذكية، مشيراً أن هذه المسابقة هي فرصة لأصحاب الأفكار التجارية لدعم رؤية دبي المدينة الذكية والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية.

وأكد أن الابتكار هو الركيزة الأساسية في استراتيجية التميز والنمو في دبي، ورؤية غرفة دبي هي أن تكون مركزاً للإبداع والابتكار في القطاع الخاص من خلال تقديم برامج مبتكرة لمجتمع الأعمال، مشيراً أن الغرفة أطلقت مبادرات جديدة لتحسين تجربة العملاء، وتعزيز مكانة دبي كوجهة تجارية عالمية رائدة.

واعتبر الشيراوي أن استراتيجية الإمارات ما بعد النفط باتت ركيزة للتوجه المستقبلي نحو قطاعات وصناعات تبرز الحاجة فيها للابتكار والتميز؛ ولذلك فإن الغرفة تعمل بالتنسيق مع شركائها على دعم هذا التوجه لدى رواد الأعمال من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة ومنها مسابقة دبي لرواد الأعمال الذكية التي تعزز التوجه الذكي في إقامة مشاريع الأعمال، داعياً رواد الأعمال إلى التسلح بالابتكار والمشاركة في هذه المسابقة.