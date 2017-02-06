9 نصائح ثمينة ومضمونة تتغلب بها على «الوحدة»

الاتحاد نت

بعدما ذاق مرارة الوحدة جراء وفاة زوجته وشقيقته، قرر البريطاني ديريك تايلور -البالغ من العمر 90 عاماً- أن يساعد من يواجهون شعوراً قاسياً مثل ذلك، على التغلب عليه.

وهكذا، أعد تايلور -الذي يعيش في مدينة مانشستر البريطانية- قائمةً بنصائح يرى أن تطبيقها كفيلٌ بقهر الشعور بالوحدة أو على الأقل التخفيف منه لدى كبار السن، ممن يرى -حسبما قال في مقابلة مع «بي بي سي»- أنهم يعانون من قلة عدد من يتواصلون معهم.

ولاقت هذه القائمة اهتمام السلطات المحلية في مانشستر، إلى حد أنها طبعتها في كتيبٍ صغير، ضمن جهودها لمساعدة المسنين على مواجهة المصاعب الاجتماعية التي يمرون بها.

وبحسب موقع «ماشابل» الإلكتروني، طبق تايلور هذه التوصيات على نفسه وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، ما يدعونا إلى استعراضها في السطور التالية:

1 - تواصل مع أقاربك وأصدقائك ممن لم تتواصل معهم منذ فترة.