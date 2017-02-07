أهم دروس الحياة الواجب تعلمها قبل بلوغ الثلاثين

الاتحاد نت

بالنسبة للكثير من الرجال يشكل عقد العشرينيات من العمر فترة للحرية والمرح، ولكن يشوبه كذلك شعورٌ بعدم الأمان.

في غمار ذلك، يُغفل البعض استخلاص الدروس مما يمر به خلال هذه السنوات، وهو ما يفقده فرصة الاستفادة منها في ما بعد.

لذا، كشف عددٌ من الشبان في مداخلات نشرها موقع «Reddit» الإلكتروني الدروس الحياتية التي استخلصوها خلال هذا العقد، وفق ما أوردته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

فقد قال أحدهم إن أهم هذه الدروس يتمثل في الاقتناع بأن «السعادة لا تتوقف على الآخرين، بالقدر الذي يحسبه الناس».

آخر تحدث عن درس آخر مفاده بأن «لا مقياس موحداً للنجاح يلائم الجميع»، بينما أضاف ثالث أن من بين الدروس المهمة أن «المرء يمكن أن يصبح قطاراً مندفعاً دون عوائق صوب تحقيق النجاح، إذا بذل جهداً أكبر بنسبة خمسة في المئة من زملائه وتحلى بسمات الجاذبية الشخصية».

ومن المشاركين من أكد ضرورة أن يسعى الشاب إلى خلق صورة إيجابية لنفسه في مجاله المهني منذ البداية قائلاً «السمعة تتكون بسهولة، ولكن من العسير أن تتغير أو تتبدل» في ما بعد.

مستخدم آخر للموقع، أشار إلى ثلاثة دروس رآها تتسم بأهمية خاصة. أولها أن على المرء إدراك أن الآخرين حوله مشغولون بهمومهم الخاصة، وهو ما يوجب عليه القيام بواجبه نحو نفسه بالطريقة التي يراها ملائمة لذلك، دون أن يشعر بالقلق حيال الكيفية التي سيرى الآخرون بها ذلك. الدرس الثاني، بحسب هذا المستخدم، هو أن يدرك الشاب العشريني ضرورة القيام بما يرغب فيه خلال هذا العقد دون الخشية من الإقدام على مجازفات «لأن العشرينيات من العمر هي الوقت المناسب لذلك، فأنت (حينها) لا تتحمل الكثير من المسؤوليات، التي يحتمل أن تحملها على عاتقك» بعد ذلك. أما الدرس الثالث، فتمثل في ضرورة أن تصبح ممارسة الرياضة والالتزام بنمط حياة صحي عادة لصيقة بالإنسان خلال العشرينيات من العمر «فالمستقبل سيشكرك على ذلك».