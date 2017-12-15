العروبة يهزم خورفكان في ديربي الساحل الشرقي

الفجيرة (الاتحاد)

حقق العروبة فوزاً مهماً على خورفكان في ديربي الساحل الشرقي، حيث نجح الفريق في تعديل النتيجة، بعد أن تقدم خورفكان بهدف مبكر عن طريق التونسي محمد بن حمودة في الدقيقة الرابعة من المباراة،

ونجح العروبة في تسجيل 3 أهداف، جاء الأول عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 45، قبل أن يسجل هنري تنساما الهدف الثاني للعروبة في الدقيقة 54، ويبصم الأردني أحمد سمير على نقاط المباراة الثلاث بالهدف الثالث في الدقيقة 59، ليرتفع رصيد العروبة للنقطة 12، محافظا على المركز الثالث، وتجمد رصيد خورفكان عند النقطة الثامنة بعد مباراة شهدت تقلبات عديدة، منها خروج التونسي محمد بن حمودة بسبب الإصابة في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

قدم العروبة عرضاً قوياً ومقنعاً، وكان الطرف الأفضل، وتوج ذلك على أرض الملعب بثلاثة أهداف كاملة، فيما خرجت جماهير خورفكان حزينة بسبب الخسارة الثانية في الدوري.