كلباء (الاتحاد)

عاد النمور إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد الفوز على الذيد 3-2 في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس على استاد اتحاد كلباء، ليرفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الذيد عند نقاطه الثلاث السابقة.

وحقق النمور بهذا الفوز المهم مكسباً مهماً للفريق، بعد أن عاد لوضعه الطبيعي، بعد خسارته أمام الفجيرة في الجولة الماضية.

نجح النمور ومنذ الدقائق الأولى للقاء من فرض سيطرتهم المطلقة على مجريات الشوط الأول، بفضل التحركات الهجومية الكبيرة من جانب المهاجمين، حيث نجح البرازيلي تياجو سانتوس، في افتتاح التسجيل في الدقيقة 11 ليضع فريقه في المقدمة.

وواصل النمور المحاولات الهجومية من أجل تعزيز الهدف من دون جدوي لينتهي النصف الأول بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، تمكن شاهين سرور من تسجيل الهدف الثاني لفريقه.

لم يستسلم لاعبو الذيد لحالة التفوق الواضحة من قبل النمور، حيث شن الفريق عددا من الهجمات السريعة، وسجل المحترف بوشعيب سفياني هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56 من المباراة.

وأجرى مدرب اتحاد كلباء عدداً من التغييرات ذات الطابع الهجومي من أجل تسجيل هدف ثالث أو المحافظة على الفوز الثمين، ونجح سلطان سيف في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88.

واصل لاعبو الذيد رحلة البحث عن تعديل النتيجة، وينجح بوشعيب سفياني في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، وأعلن بعدها الحكم نهاية المباراة.