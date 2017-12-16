«الذئـاب» يواصلـون مطــاردة القمـة بفـوز ثميـن علـى مسـافي

فيصل النقبي ( الفجيرة )

حقق ذئاب مارادونا فوزاً غالياً على مسافي بهدف نظيف سجله الفرنسي عمر كاسوكو في الدقيقة 39، ليواصل الفجيرة مطاردته للمتصدر السماوي، ويرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين، وأن غلب عليها التكتيك الدفاعي، خاصة من مسافي أصحاب الأرض.

وضح تأثر لاعبي الفجيرة من أرضية الملعب، ولم تشكل محاولاتهم خطورة على المرمى، وفي المقابل فقد اعتمد مسافي على دفاع المنطقة ومراقبة الفرنسي عمر كاسوكو مراقبة لصيقة.

ونجحت خطة مدرب مسافي في الحد من خطورة لاعبي الفجيرة في منطقة وسط الملعب، حيث غابت الخطورة في أول 25 دقيقة، وسنحت فرصة ذهبية لعلي رابو لتسجيل الهدف الأول لمسافي ولكن سعيد صادق حارس الفجيرة تصدى للكرة ببراعة.