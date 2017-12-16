«السماوي» يعزز الصدارة بثنائية نوفيلو أمام مصفوت

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

قادت ثنائية المهاجم الفرنسي، هاري نوفيلو في الدقيقتين 44 و89 بني ياس للفوز على مصفوت أمس، ضمن الجولة السادسة، والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، بفارق هدفين عن الفجيرة، وكان نوفيلو قد نجح في زيارة مرمى العربي في مناسبتين، في المباراة الماضية التي شهدت فوز فريقه 5-1، حيث رفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة، بينما تجمد رصيد مصفوت عند 7 نقاط.

وأكمل أبناء المدرب سليمان حسن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعدما أشهر الحكم سلطان عبدالرزاق البطاقة الحمراء للاعب علي صنقور، حيث بدا واضحاً تأثير النقص العددي على طموحات الفريق في العودة إلى المباراة أمام الرغبة العالية من لاعبي بني ياس في تعزيز الفوز والدفاع عن الصدارة.

بدوره، أكد فريق دبا الحصن صحوته مع المدرب بدر طبيب بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري أمس، في الجولة ذاتها على حساب ضيفه العربي بثلاثية نظيفة حملت ثنائية ممتازة للبرازيلي اليكس ابارسيدو في الدقيقتين 14 و40 وسالم النعيمي في الدقيقة 80، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد العربي عند نقطتين في المركز الأخير.

وبدا واضحاً التكتيك العالي للمدرب بدر طبيب الشحي للسيطرة على الملعب والضغط على مرمى العربي عن طريق الأطراف والعمق، وذلك إثر الأفضلية الممتازة في منطقة الوسط، وهو ما منح الفريق فرصة تهديد مرمى الحارس جمال جاسم رغم الإصرار الجيد من المدافعين على التصدي لكل المحاولات الهجومية، لينجح الحصن مع مرور الوقت في استغلال الفرص بنجاح، بثلاثية نظيفة أكدت حالة التطور الممتازة في صفوفه.

وحسم التعادل 3-3 مواجهة رأس الخيمة وضيفه الحمرية بعد مواجهة قوية من الفريقين لحصد النقاط الثلاث، ليرفع الخيماوي رصيده إلى 5 نقاط، مقابل 8 للحمرية الباحث عن استعادة عافيته في المسابقة بعد مرحلة من النتائج الإيجابية في المراحل الأولى من المسابقة ساعدته على بلوغ الصدارة قبل أن يتراجع عن المراكز الأولى بسبب النتائج السلبية، سجل للخيماوي كل من فيليب دوس سانتوس في الدقيقتين 6 و72 وأليكس أنطونيو في الدقيقة 14، بينما أحرز للضيوف عبدالله العامري والبرازيلي ماركوس سيلوا والمغربي كامل شافني في الدقائق 26و48 و69.

وشهدت المباراة طرد راشد الحوسني لاعب رأس الخيمة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 39 إثر حصوله على الإنذار الثاني، وهو الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة لفريقه بسبب النقص العددي في وقت مبكر من المباراة.